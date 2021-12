Paul vs Woodley 2 : le changement physique impressionnant de Jake Paul pour le match revanche avec Tyron Woodley

Jake Paul se bat avec moins de poids contre Tyron Woodley. Jake Paul / . images

Jacques Paul affronter Tyron Woodley dans un match revanche samedi. Le « youtuber » veut laisser la critique derrière lui et cette fois Il promet de livrer un solide KO contre l’ancien champion de l’UFC.

Pour ce combat, Paul s’est fixé comme objectif de combattre avec moins de poids, ceci afin d’améliorer sa mobilité et de surprendre Woodley. ‘Problem Cild’ mettra de côté la possibilité d’atteindre 200 livres et concentrez-vous sur la fixation d’une limite de seulement 197 lb.

Ce serait le poids le plus bas dans la carrière de boxeur de Paul et sur les réseaux sociaux il a déjà montré sa préparation quelques jours après la rixe. Même son entraîneur BJ Flores prédit que son élève a de bonnes chances de gagner par KO.

« Sa sortie sera plus rapide et nous pouvons toujours boxer et déplacer tout le combat, mais ce sera une version très différente de Jake Paul. Il a commencé à travailler dur, nous avons changé quelques choses, il viendra plus léger pour ce combat, il sera plus rapide, plus agressif », a-t-il déclaré lors d’une interview avec ‘The Wade Concept’.

Ce combat sera un test important pour Paul, qui a perdu de la puissance dans ses jambes contre « The Chosen One » tout au long des rounds. Son équipe s’est donc concentrée pour décembre sur l’endurance physique du combattant de 24 ans.