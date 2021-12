Paul vs Woodley 2 : Le KO de Tyron Woodley laisse une bourse de millionnaire à Jake Paul

Jake Paul gagne un chiffre incroyable pour avoir battu Tyron Woodley. .

Jacques Paul a de nouveau scellé une victoire contre Tyron Woodley dans leur combat à Tampa Bay. Le match revanche, qui avait été initialement convenu avec Tommy Fury, a donné à l’homme une seconde chance. youtuber controversé de se montrer dans la boîte et d’agrandir son compte bancaire.

Triompher dans le sixième tour avec un KO brutal de The Chosen One,Non seulement cela signifiait la cinquième victoire de Jake en boxe, Il lui a également donné un sac à main de millionnaire qui aurait atteint 5 millions de dollars.

Selon les informations du Manchester Evening News, Woodley a pris près de deux millions, un pour entrer dans le ring et le reste pour ce qui a été obtenu dans la vente du PPV, tandis que L’enfant à problèmes a pu atteindre cinq millions, chiffre similaire qu’il a obtenu dans le premier combat.

Les fans de boxe les plus purs et durs peuvent ne pas l’aimer, mais Jake Paul a prouvé que monter sur le ring était une vraie affaire avec lui et plusieurs athlètes ont choisi de donner un spectacle et de gagner cette somme d’argent.