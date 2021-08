Paul vs Woodley en direct: regardez le YouTuber et l’ancien champion de MMA se battre maintenant

La star des médias sociaux et maintenant boxeur professionnel Jake Paul affrontera l’ancien champion des poids welters de l’UFC Tryon Woodley au Rocket Mortgage FieldHouse dans sa ville natale de Cleveland, Ohio ce soir et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le combat à la télévision ou en ligne.

Les choses ont été assez chaudes entre Paul et Woodley avant leur combat très attendu. Par exemple, lors d’une récente conférence de presse au Hilton avant l’événement, Woodley a entendu un membre de l’équipe de Paul apporter des ordures à sa mère. Il a déclaré plus tard dans une interview avec ESPN que “la seule chose que je ne fais pas, c’est le manque de respect et quand le manque de respect vient à ma mère, c’est tout un problème”. Paul a également été récemment accusé d’avoir pris des stéroïdes avant le combat, bien qu’il ait nié ces affirmations sur son nouveau podcast, The Pain Game.

Paul, 24 ans, est actuellement invaincu avec une fiche de combat de 3-0. En avril, il a battu Ben Askren, un autre ancien champion de MMA, par KO au premier tour au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie, tandis que l’année dernière, il a vaincu Nate Robinson et Ali Eson Gib par KO et TKO respectivement. Dans une interview avec DAZN News en juillet, Paul a déclaré que ce serait son “combat décisif” ainsi que son défi le plus difficile en raison de l’expérience précédente de Woodley en MMA.

Woodley, 39 ans, fera ses débuts en boxe professionnelle lors du combat de ce soir. Bien que Woodley n’ait peut-être pas l’expérience de la boxe de Paul, il a plus d’expérience dans les sports de combat avec 27 combats de MMA en carrière, dont ses 16 derniers combats UFC. En 2016, Woodley est devenu le champion poids welter de l’UFC après avoir éliminé Robbie Lawler.

Ailleurs sur la carte, le frère cadet de Tyson Fury, Tommy Fury, ainsi que Daniel Dubois, feront tous deux leurs débuts aux États-Unis.

Que vous soyez partisan de Paul, Woodley ou que vous vouliez simplement voir si la star des réseaux sociaux a vraiment ce qu’il faut pour réussir dans le monde de la boxe professionnelle, nous vous montrerons comment regarder Paul vs Woodley de n’importe où dans le monde. .

Jake Paul contre Tryon Woodley : quand et où ?

Jake Paul et Tryon Woodley se rencontreront sur le ring de boxe du Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio, le dimanche 29 août. L’événement, qui comprend quatre autres matchs, débutera à 20 h HE / 17 h HP et Paul et Woodley sont attendus pour commencer leur match à 23 h HE / 20 h HP.

Comment regarder Jake Paul contre Tryon Woodley aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront acheter l’accès au PPV Paul vs Woodley de Showtime pour 59,99 $. Cela vous permettra de regarder le combat sur votre Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et autres appareils de streaming ainsi que sur votre ordinateur, smartphone ou tablette à l’aide de l’application Showtime. Il convient de noter que vous pouvez également acheter l’accès au PPV via Xfinity, Spectrum, Dish, Cox, Frontier et d’autres fournisseurs de câble si vous n’avez pas encore coupé le cordon. L’événement devrait commencer à 20 h HE / 17 h HP tandis que Jake Paul et Tryon Woodley feront leurs promenades sur le ring à 23 h HE / 20 h HP.

Diffusion en direct de Jake Paul contre Tryon Woodley au Canada

Si vous habitez au Canada et que vous souhaitez regarder Paul vs Woodley, vous pouvez acheter l’accès au PPV via FITE TV. Tout comme aux États-Unis, il vous en coûtera 59,99 $ pour regarder le combat.

Obtenez un livestream Jake Paul vs Tryon Woodley au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques bénéficieront d’une réduction sur l’achat du PPV Paul vs Woodley, car Sky Sports a acquis les droits de montrer le combat. Même si vous n’êtes pas abonné à Sky Sports, vous pourrez toujours acheter l’accès au PPV auprès de Sky Sports Box Office pour seulement 16,95 £. Gardez cependant à l’esprit que l’événement commencera à 1h du matin BST tôt lundi matin et que Paul et Woodley ne s’affronteront pas avant 5h du matin.

Regardez Jake Paul contre Tryon Woodley en Australie

Les fans de boxe en Australie pourront regarder Paul vs Woodley sur Kayo et le service de streaming sportif facture 29,95 AUD pour l’accès au PPV. L’événement débutera à 10h AEST / 8h AWST lundi matin en Australie, bien que le match de Paul et Woodley aura lieu vers 13h AEST / 11h AWST.

Jake Paul vs Tryon Woodley – La carte principale en entier

Cruiserweight Bout Jake Paul contre Tryon Woodley Titre poids plume Bout Amanda Serrano contre Yamileth Mercado Poids welter Bout Ivan Baranchyk contre Montana Love Heavyweight Bout Daniel Dubois contre Joe Cusumano Cruiserweight Bout Tommy Fury contre Anthony Taylor

