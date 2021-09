Paul vs Woodley : Le bénéfice millionnaire que Jake Paul et Tyron Woodley ont obtenu de la vente du PPV

in

Jake Paul et Tyron Woodley gagnent des millions grâce à la vente de PPV. .

Le combat entre Jake Paul et Tyron Woodley a rassemblé de nombreux fans qui s’attendaient à voir une vraie guerre, bien qu’il n’y ait pas eu de KO, le youtuber a remporté la victoire par décision partagée, quelque chose qui a été vu par plus d’un million de personnes.

L’événement a été diffusé aux États-Unis sur le Showtime Boxing PPV, le qui a réalisé 1,3 million d’achats, ce qui a donné un bénéfice de 75 millions de dollars, selon le manager de l’ancien champion UFC.

Les gains réalisés sur le PPV sont également allés aux échanges de combattants, où Jake a empoché un total de 5 millions de dollars, tandis que Woodley a fait 2 millions de dollars.

“L’argent c’est bien. Vous faites un salaire à sept chiffres, et ce n’est pas comme 1 million de dollars. C’est plus. Et nous obtenons également un morceau de tout, alors nous espérons qu’il repartira d’ici avec un salaire substantiel pour son premier combat en boxe », a déclaré le manager.

Le YouTuber a annoncé qu’il se retirait de la boxe,ce qui vous laissera des millions dans votre sac pour le reste de l’année.