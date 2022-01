Paul Wanner et Gabriel Vidovic deviennent les meilleurs espoirs du Bayern Munich sur le campus

Le développement des joueurs est un jeu tellement délicat.

Une saison, un joueur pourrait ressembler à un espoir intermédiaire et la suivante, il ou elle pourrait ressembler à un batteur mondial. Ou pire, la même chose pourrait se produire juste à l’envers.

Au Bayern Munich, la compétition est plus qu’intense et il devient de plus en plus rare que des jeunes puissent sortir de l’académie et rejoindre la première équipe.

Maintenant, cependant, le Bayern Munich a de grands espoirs pour deux jeunes milieux de terrain en Paul Wanner et Gabriel Vidovic selon le botteur (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Selon le rapport du botteur, le Bayern Munich considère Wanner et Vidovic comme le premier matériel de l’équipe pour l’avenir. En fait, si Vidovic avait été en bonne santé, ce serait le joueur de 18 ans plutôt que Lucas Copado qui aurait fait ses débuts contre Gladbach.

Le journaliste de Sky, Florian Plettenberg, a développé l’actualité, mais en précisant que malgré l’intérêt d’autres clubs de Bundesliga et de Premier League pour Wanner cet été, le joueur de 16 ans devrait prolonger son contrat avec le Bayern Munich :

Mise à jour Paul Wanner : Oui, son contrat expire en été mais il est presque certain que son contrat sera prolongé ! Il est le plus grand talent de @fcbayerncampus. Nagelsmann, Salihamidzic & Neppe s’enthousiasment pour lui. En fin de compte, c’est une question de perspective. @SkySportNews – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 9 janvier 2022

De plus, l’un des Hermann « Tiger » Gerland était apparemment si haut sur Wanner qu’il a demandé au club de gérer le jeune comme il l’a fait Jamal Musiala (Sport1) :

Avant de quitter la DFB cet été, l’un de ses derniers actes officiels a été que le « Tiger » lui-même a clairement indiqué en interne que Wanner était un talent exceptionnel similaire à Musiala et que le club devait le tirer vers le haut.