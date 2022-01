Paul Wanner, le dernier joyau d’un Bayern historique

01/08/2022 à 11:09 CET

Le milieu de terrain du Bayern, paul wanner, officiellement débuté par la main de Julian Nagelsmann à 16 ans et 15 jours. Il est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à faire ses débuts en Bundesliga après Youssoufa Moukoko, qui l’a fait à 16 ans et un jour..

L’Allemand, qui a mérité l’opportunité de ses bonnes performances dans les catégories inférieures, a fait son come-out lors d’une journée grise pour l’équipe bavaroise : Les hommes de Nagelsmann ont été surpris par Gladbach après cinq victoires consécutives en Bundesliga.

L’ensemble de la Bavière, malgré cela, reste en tête du classement et confirme un record historique : a signé son 65e match consécutif en marquant le championnat d’Allemagne et a égalé son propre record entre 2012 et 2014, le plus élevé de l’histoire de la compétition.

Le Bayern, le grand favori

Les Allemands ont cédé à l’Allianz Arena pour un Borussia Mönchengladbach audacieux qui a annulé le premier but de Lewandowski et il a pris trois points importants pour quitter la seconde moitié de tableau. C’est la troisième défaite en Bundesliga 2021/22 pour le Bayern.

Quoi qu’il en soit, l’équipe bavaroise est la grande candidate au titre pour maintenir l’hégémonie en Allemagne : Ils ont remporté tous les titres depuis la saison 2012/13 et sont en route pour l’UEFA Champions League, où il tentera de faire chuter les favoris du PSG, Manchester City et Chelsea.