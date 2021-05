Paul Weller décroche le sixième album solo britannique n ° 1 avec “ Fat Pop (Volume 1) ”

Paul Weller a marqué son sixième solo n ° 1 du classement des albums officiels du Royaume-Uni avec Fat Pop (Volume 1), son deuxième best-seller en moins d’un an après On Sunset de 2020. Le nouveau succès étend son nombre de tops solo à 26 ans, et dans toutes ses incarnations d’enregistrement à 39 ans.

“Avoir des gens comme un album et vouloir l’acheter n’est jamais tenu pour acquis par moi”, a déclaré Weller à OfficialCharts.com, “alors le faire passer au numéro 1 le rend encore plus spécial.” Pour souligner le fait que son public privilégie fortement le format physique plutôt que le streaming ou le téléchargement, 91% des ventes de l’album en première semaine étaient physiques, selon la société Official Charts.

Ce sixième succès solo attire le niveau de Weller avec des artistes tels que Pink Floyd, Se brouiller, Phil Collins, et Les tueurs. Mais son total complet d’albums n ° 1 au Royaume-Uni dans l’ensemble de son travail est de huit, y compris également La confiture‘s The Gift en 1982 et le Conseil de styleest notre boutique préférée en 1985.

Son premier solo n ° 1 était avec Stanley Road en 1995, suivi du set Illumination de 2002. Weller est revenu au sommet en 2008 avec 22 Dreams et avec Sonik Kicks en 2012. L’année dernière, On Sunset a réalisé le même exploit.

Fat Pop (Volume 1) l’emporte sur le défi de taille de The Off-Season de J. Cole qui fait ses débuts au n ° 2. Rag’n’Bone Man’s Life By Misadventure, entré en tête la semaine dernière, tombe au n ° 3. Il y a aussi un début n ° 4 pour La maison du papa de Saint-Vincent, meilleur en carrière au Royaume-Uni, et les Black Keys ont un quatrième album dans le Top 10 britannique avec Delta Kream, nouveau n ° 5.

Weller a dit de la nouvel album largement plébiscité: «C’est une célébration de la musique et de ce qu’elle nous a donné à tous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et nous n’en sommes qu’une maintenant, la musique ne vous laisse pas tomber, n’est-ce pas? ”

Achetez ou diffusez Fat Pop (Volume 1).