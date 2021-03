Paul Wight révèle que la WWE a mis fin aux plans pour Justin Bieber de le taguer avec lui et John Cena contre la famille Wyatt lors d’un match SummerSlam très médiatisé

Justin Bieber a failli participer à un match à SummerSlam en 2014, selon Paul Wight.

La sensation pop, 27 ans, était censée faire équipe avec Wight, anciennement connu sous le nom de The Big Show, et John Cena pour affronter la sinistre famille Wyatt.

. On pensait que Bieber était très enthousiaste à l’idée de la lutte à SummerSlam

Et le joueur de 49 ans a affirmé que Bieber était « enthousiasmé » à l’idée de pénétrer dans le ring à un tel pay-per-view de haut niveau.

Il a déclaré au podcast Talk is Jericho: «Il y a des années, j’avais décidé, pour l’un des SummerSlam de Los Angeles, avec un très bon ami qui travaillait avec Scooter Braun et Justin Bieber que ce serait John Cena, The Big Show et Justin Bieber contre les Wyatts à SummerSlam.

«Bieber était à bord. Il était excité. Il voulait s’entraîner avec John et moi. C’était vraiment très important.

Cependant, le match n’a jamais eu lieu, les chefs de la WWE se demandant si Bieber, qui a vendu plus de 150 millions de disques, se connecterait avec le public en direct.

Wight a expliqué: «L’une des personnes qui prennent des décisions a dit: ‘Je ne vois tout simplement pas comment Justin Bieber va se rapporter à notre public’.

WWE Cena a fini par affronter Brock Lesnar dans l’événement principal de SummerSlam

«C’est comme si quelqu’un ne voyait pas le nombre d’yeux que Justin Bieber apporterait à ce match? Je pense que la WWE a proposé d’aider à promouvoir son album.

«Vous avez affaire à [Bieber’s manager] Scooter braun. Scooter Braun est une question d’argent, et ils ont fait voler Scooter pendant environ deux semaines.

«Et Scooter dit, ‘écoutez, ça n’arrivera pas. J’ai donné à l’enfant un million de dollars pour regarder un match de football, et ils le font voler dans un jet privé. »

En fin de compte, Wight et Bieber ont été laissés hors de la carte SummerSlam alors que Bray Wyatt a battu Chris Jericho et John Cena a perdu son championnat de la WWE contre Brock Lesnar dans l’événement principal.