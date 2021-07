Paul Williams, le héros méconnu des tentations

À bien des égards, Paul Williams était les tentations‘ héros méconnu. Lui et Eddie Kendricks étaient leurs premiers chanteurs, mais quand le groupe Motown a éclaté dans le monde entier et sont devenus des héros de l’âme avec « My Girl » en 1964, c’est la voix de David Ruffin qui résonne.

Paul resterait un nom moins connu que Ruffin ou Kendricks, malgré sa grande présence vocale et son rôle central dans la montée en puissance de la formation classique de cinq musiciens, aux côtés de Melvin Franklin et du seul survivant des Temptations modernes, Otis (aucun rapport) Williams. Mais la place clé de Paul dans le groupe est bien représentée par l’acteur James Harkness dans le production de Broadway largement acclamée N’est-ce pas trop fier : la vie et l’époque des tentations.

Williams n’était pas originaire de Detroit. Il est né le 2 juillet 1939 à Birmingham, en Alabama, où il a connu Kendricks dès l’école primaire, avant de former les Cavaliers avec son ami Kel Osbourne. Ils sont devenus les Primes, se sont installés à Cleveland à la recherche de travail puis, comme le destin l’a décrété, à Detroit.

Les Primes n’ont pas réussi et Osbourne est rentré chez lui, mais après d’autres changements de personnel et une fusion efficace avec les Distants (avec Otis Williams, Franklin et d’autres), ils sont devenus les Temptations et ont signé avec le jeune label Motown en 1961. Quand ils ont sorti le fougueux “Oh Mother Of Mine”, leur premier single sur la filiale Miracle en juillet de la même année, Paul Williams a partagé les tâches vocales avec Kendricks.

En effet, Paul serait important sur de nombreux premiers côtés de Tempts, y compris le formidable suivi au goût de doo-wop 45 « Check Yourself » à la fin de 1961 et, un an plus tard, « Slow Down Heart », leur premier morceau produit par Fumée Robinson, qui l’a également écrit. Les Temptations avaient fait leurs débuts dans les charts R&B plus tôt en 1962 avec l’entrée dans le Top 30 “Dream Come True”. Écoutez aussi l’avance confiante de Paul Williams sur la première face A composée par Robinson, “I Want A Love I Can See” de 1963.

Une fois que Ruffin est arrivé pour remplacer “Al” Bryant dans la formation en 1964, Williams jouait souvent le troisième violon, pour ainsi dire, derrière lui et Kendricks, qui partageaient les éloges (bien mérités) de nombreux classiques de la ligne. up’s millésimes. Ses rôles principaux figuraient souvent sur des morceaux d’album ou des faces B, mais ce sont tous de belles performances, et il était également crucial pour les visuels du groupe, en chorégraphiant bon nombre de leurs mouvements de danse fluides.

Essayez, par exemple, son avance sur un Tempts moins entendu mais vital coupé de 1965, “Don’t Look Back”, qui était la face B de “My Baby” mais qui figurait dans le Top 20 R&B à part entière. La chanson a ensuite été reprise par tout le monde, de Bobby Womack à Peter Tosh et Mick Jagger, sur un single en duo.

Ce qui était caché à la vue du public, c’est que Williams souffrait d’anémie falciforme. Il s’est tourné vers l’alcool pour gérer le programme de tournées et d’enregistrements incessant du groupe, et plus tard dans les années 1960, il a également eu de graves problèmes financiers. En 1971, alors que les Tempts étaient apparemment au sommet de leurs capacités et produisaient un single classique après l’autre, la santé et le manque de fiabilité de Williams l’ont finalement conduit à partir sur avis médical, après qu’un médecin eut découvert une tache sur son foie.

Il est resté dans leur cercle proche, notamment en tant que chorégraphe, et a commencé à enregistrer du matériel solo au début de 1973. Le 17 août de cette année-là, il a été retrouvé mort dans une ruelle de Detroit, une arme à feu à proximité du corps. La mort de Williams a été considérée comme un suicide, bien que certaines circonstances aient conduit certains à suspecter un acte criminel. Quoi qu’il en soit, le titre de l’un de ses derniers enregistrements, « Feel Like Givin’ Up », s’est révélé d’une prémonitoire déchirante.

L’histoire de Paul Williams est ponctuée de tragédie, mais sa contribution à l’héritage des Empereurs de l’Âme est indélébile. Autre exemple frappant, sa voix principale magistrale sur la version chargée de cordes des Temptations de «For Once In My Life», de l’album In A Mellow Mood de 1967, donne le ton à son éloquence soul.

Écoutez la liste de lecture Paul Williams de uDiscover Music.