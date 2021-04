Paul Williams recevra le prix Warrior des auteurs-compositeurs d’Amérique du Nord

Les auteurs-compositeurs d’Amérique du Nord ont révélé que l’auteur-compositeur pop Paul Williams deviendra le tout premier récipiendaire du premier prix Warrior lors de l’événement virtuel qui aura lieu le 23 mai. En tant que lauréat de la soirée, Williams sera le centre d’inspiration pour une multitude de performances et d’hommages dédiés à son travail.

«Les prix SONA Warrior récompensent les personnes qui ont fait preuve d’un leadership extraordinaire dans la communauté des compositeurs», a déclaré Michelle Lewis, directrice générale de SONA. «Nous sommes ravis que notre ami et collègue Paul Williams ait accepté notre invitation à être le tout premier récipiendaire de ce prix, que nous nommons en son honneur.

La carrière de Williams s’étend sur plusieurs décennies. Il a écrit des centaines de chansons, y compris des tubes comme «Old Fashioned Love Song», «Rainy Days and Mondays», «We Only Just Begun» et plus encore. Son catalogue comprend également des crédits avec Barbara Streisand («Evergreen») et Helen Reddy («Toi et moi contre le monde»). Il a participé et contribué à l’écriture de l’album Random Access Memories de Daft Punk, lauréat d’un Grammy Award, et est à l’origine de «Rainbow Connection» des Muppets.

Depuis 2009, Williams est président de l’ASCAP, la Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs. Là, il a joué un rôle central en plaidant pour une réforme dans le domaine des licences musicales, œuvrant pour garantir des conditions de travail équitables aux auteurs-compositeurs et compositeurs. Williams a également contribué à la création de la coalition qui s’est ralliée à l’adoption de la loi sur la modernisation de la musique, qui visait à améliorer la rémunération des auteurs-compositeurs.

«Paul est un leader généreux et humble qui se réfère souvent aux autres défenseurs des auteurs-compositeurs comme des« guerriers de la lumière ». Grâce à ses réalisations créatives exceptionnelles et à son dévouement à la défense des droits des créateurs, Paul lui-même incarne la définition de ce que signifie être un guerrier pour les créateurs de musique », a déclaré Lewis.

En plus d’honorer Williams, les Warrior Awards souligneront également la trajectoire de SONA d’une collection d’amis à une force internationale travaillant au profit des auteurs-compositeurs et la valeur des chansons qu’ils créent dans une industrie de la musique en évolution rapide.

Écoutez le meilleur de Paul Williams sur Apple Music et Spotify.