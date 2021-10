Paula Badosa bat Krejcikova et se rend en quarts de finale à Indian Wells

13/10/2021 à 04:09 CEST

. / Los Angeles

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa qualifié ce mardi pour le quarts de finale par Indian Wells après battre la Tchèque Barbora Krejcikova 6-1, 7-5 en une heure et 25 minutes. Badosa, numéro 27 mondiale, a battu la troisième tête de série Indian Wells et numéro 5 au classement WTA dans un match où elle a été très solide et efficace de bout en bout. Les Espagnoles affronteront la gagnante du match entre l’Allemande Angelique Kerber et l’Australienne Ajla Tomljanovic au prochain tour.

« Je suis super fier de ce que j’ai fait aujourd’hui », a déclaré Badosa à la fin du match. Badosa a déclaré qu’elle savait que pour gagner « elle devait jouer parfaitement » et a souligné que Krejcikova est « très talentueuse » et l’une de ses « joueuses préférées ». Après avoir battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska et la jeune Américaine Cori Gauff, Badosa avait une rivale de très haut niveau en huitièmes de finale avec la joueuse de tennis qui a remporté cette année le titre de Roland Garros en simple et en double (avec Katerina Siniaková), mais la L’Espagnole, qui a déjà battu Krejcikova cette année au Mutua Madrid Open, n’a pas secoué son pouls.

Agressif d’entrée de jeu, Badosa a réussi à casser le service de Krejcikova lors du premier match du match grâce à un splendide revers parallèle. La Tchèque avait deux balles de « pause » pour équilibrer le match avec 2-1 contre, mais Badosa, avec sang-froid et sang-froid, a résolu le gâchis dans lequel elle s’était retrouvée avec deux excellents services et a mis le 3-1 au marqueur. Dominatrice depuis le fond du terrain et avec le sentiment d’être très à l’aise, Badosa a obtenu une deuxième pause de service qui l’a laissée toute face à face dans le premier set (4-1). Il l’a clôturé sur la voie rapide : une nouvelle « pause », avec un fantastique repos gagnant du revers, lui a donné le premier set 6-1 en seulement 29 minutes.

Les doutes et les problèmes de Krejcikova

Les doutes et les erreurs avaient marqué le début du jeu de Krejcikova, qui a également demandé assistance médicale pour les problèmes de la main gauche avant de commencer le deuxième set. Badosa n’a pas levé le pied du gaz et s’est placée 2-0 en brisant, une fois de plus, le service de la Tchèque, mais à ce moment-là, Krejcikova s’est réveillée, qui a réussi deux pauses consécutives pour faire tourner le tableau (2-3 ) et changer le ton du match en tirant le coup de poing. Badosa n’a pas perdu confiance malgré le fait que son service, très ferme et précis dans le premier set, semblait parfois faiblir. L’Espagnole a de nouveau cassé le service de son adversaire, a secoué tous les doutes qui pourraient lui passer par la tête, et avec deux as directs, elle a placé le 4-3 au tableau d’affichage après un match à blanc. Krejcikova n’a pas pu montrer son meilleur niveau et commençait à montrer quelques signes de désespoir, à tel point qu’elle a laissé tomber sa raquette après un point perdu.

Badosa a eu une excellente occasion de terminer le match avec un ballon de match du reste, mais le Tchèque a survécu et a égalisé le duel (5-5). Mais avec 6-5 en sa faveur et trois balles de match au repos, Badosa n’a eu aucune pitié et a marqué la rencontre avec le premier d’entre eux avec une magnifique main droite parallèle qui l’a amené à chanter la victoire les bras levés et un grand sourire.