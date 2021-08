Paula Badosa bat la Suisse Golubic au premier tour de Montréal

08/10/2021 à 6h21 CEST

. / Toronto

L’Espagnol Paula Badosa a battu la Suisse Viktorija Golubic lundi en deux sets au premier tour du tournoi WTA 1000 à Montréal (Canada) un jour où l’Argentine Nadia Podoroska a également battu la Polonaise Magda Linette. Badosa, numéro 31 au classement WTA, a battu Golubic, le numéro 47 mondial, par 6-2 et 6-3 en 90 minutes tandis que Podoroska (38) s’est imposé par 1-6 et 2-6 contre Linette (44). Au prochain tour, Badosa affrontera la Canadienne Rebecca Marino, numéro 220 mondiale, qui a donné lundi la grande surprise de la journée en battant l’Américaine Madison Keys, numéro 26, 6-3, 6-3.

L’espagnol aussi Garbiñe Muguruza, le numéro 9 mondial, classé automatiquement pour le deuxième tour où elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova (55 mondiale), qui a aujourd’hui remporté en deux sets, 1-6 et 3-6, la Lettone Jelena Ostapenko (32 ans).

Pendant ce temps, la Grecque Maria Sakkari, la 11e mondiale, est passée au tour suivant après le retrait au deuxième set du match de la Tchèque Marie Bouzkova (74e), lorsque le tableau d’affichage indiquait un 6-4 et un 3-1 en faveur d’Hélène. De son côté, la Roumaine Sorana Cirstea (40) a battu l’Américaine Alison Riske (37) par 3-6 et 4-6 et l’Américaine Amanda Anisimova (86) a battu la Tchèque Tereza Martincova (61) qui a abandonné au deuxième set.

Aujourd’hui également, la Française Fiona Ferro (84) a battu l’Australienne Ajla Tomljanovic (49), qui a abandonné dans le deuxième set du match. Une autre joueuse française, Océane Dodin (109), a battu la Tchèque Karolina Muchova (23) 6-3, 1-6 et 6-2. Par ailleurs, la Russe Anastasia Potapova (100) a battu l’Américaine Shelby Rogers (43) en deux sets, 7-6 et 6-3, tandis que la Tunisienne Ons Jabeur (22) a battu la Française Clara Burel (101) par 6-1. et 6-3. Enfin, la Britannique Harriet Dart (152) a remporté la victoire face à la Canadienne Leylah Fernandez (70) par 7-5 et 7-6.