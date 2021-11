Paula Badosa bat Sakkari et se qualifie pour les demi-finales

13/11/2021 à 23:59 CET

La Paula Badosa espagnole ont obtenu leur qualification pour les demi-finales de la finale WTA après avoir remporté la Grecque Maria Sakkari 7-6 (4) et 6-4, après deux heures et six minutes de jeu.

Avec supériorité dans le ‘tie break’ du premier set et meilleur au service, malgré une défaite physique dans le deuxième, Badosa, dixième raquette mondiale, est devenu demi-finaliste du tournoi qui distribue cinq millions de dollars.

Badosa a montré de belles performances avec son premier service et dans le sixième jeu elle a cassé le service de son rival, hésitant parfois et avec de nombreuses fautes directes.

Précis et avec une grande mobilité sur la piste, l’Hispanique a imposé des conditions, bien défendu, mais au moment de la fermeture du plateau, c’était erratique, a laissé le Grec grandir et cela a provoqué un « tie-break », que Badosa a remporté 7-4.

Dans le deuxième set, Sakkari a encore commis des erreurs à des moments cruciaux et Paula a cassé son service au troisième match. L’Espagnol enregistré deux points d’arrêt dans le quatrième pour confirmer et prendre une avance de 3-1.

Sakkari est passé de 0 à 40 au cinquième match et s’est cassé en huitième contre Badosa, qui a diminué les performances physiques.

Avec le score 4-4 et tout en faveur pour retrouver le set, Sakkari a raté un drop et a lancé deux balles, qui a donné vie aux Espagnols.

Dans le groupe Chichen Itza, Badosa ajouter deux victoires sans défaites et en l’absence d’un jour est classé. L’autre place pour la demi-finale sera disputée par Sakkari, avec la biélorusse Aryna Sabalenka et la polonaise Iga Swiatek, qui affrontera ce samedi.

Ce dimanche, les Espagnols Garbiñe Muguruza cherchera à accéder aux demi-finales contre l’Estonienne Annet Kontaveit, déjà assurée dans la phase des quatre meilleurs, tandis que la Tchèque Karolina Pliskova passera devant sa compatriote Barbora Krejcikova.