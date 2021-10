Paula Badosa disputera la finale de la WTA à Guadalajara

24/10/2021 à 22:50 CEST

.

L’Espagnol Paula Badosa mathématiquement assuré une place dans le Finales WTA qui se jouera à Guadalajara (Mexique), du 10 au 17 novembre et où j’avais déjà un endroit sûr Garbiñe Muguruza.

Badosa, qui a remporté le WTA 1000 à Indian Wells il y a quelques semaines, est sûre d’une place, pour la première fois de sa carrière, dans le tournoi qui clôture la saison et réunit les huit meilleurs de l’année.

Le joueur espagnol a d’abord bénéficié de la démission du numéro un mondial, l’Australien Ashleigh Barty et le récent déclin de la Tunisie Ons Jabeur du tournoi de Courmayeur (Italie), avec lequel il s’est porté candidat, en compagnie de l’Estonien Anett Kontaveit, pour les deux postes vacants jusqu’à présent.

La présence à Guadalajara est le point culminant de la meilleure saison de Paula Badosa, 23 ans, qui en 2021 a remporté deux titres, à Belgrade et à Indian Wells, qui l’ont propulsée au classement mondial féminin.

Badosa accompagnera dans les finales WTA Garbiñe Muguruza que sa présence au Mexique était déjà garantie. Cela faisait vingt et un ans que le tennis espagnol n’avait pas eu deux représentants dans un Masters féminin, depuis Conchita Martinez et Arantxa Sanchez Vicaire ils ont contesté l’édition 2000.

L’affiche de la finale WTA compte déjà sept des huit protagonistes : en plus de Badosa et Garbiñe Muguruza le biélorusse sera au rendez-vous de Guadalajara Aryna Sabalenka, le tchèque Karolina Pliskova et Barbora Krejcikova, Le grec Marie Sakkari et le polonais Iga Swiatek. Le dernier poste vacant se situe entre Ons Jabeur et Anett Kontaveit.