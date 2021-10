Paula Badosa élimine Cori Gauff et se rend au deuxième tour d’Indian Wells

10/12/2021 à 08:02 CEST

. / Los Angeles

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa qualifié pour les huitièmes de finale à Indian Wells après battre l’Américaine Cori Gauff par un double 6-2 en 55 minutes.

Bien qu’il se joue dans le désert californien, Indian Wells a connu une journée de déboires puisque la pluie a contraint certains matchs à être retardés et d’autres comme celui de Badosa à être suspendus. Malgré cela, l’Espagnole, qui occupe la 27e place au classement WTA, s’est clairement et fermement imposée à la jeune Américaine Cori Gauff, numéro 19 mondiale. Badosa, le seul représentant espagnol qui continue dans l’équipe féminine, affrontera le vainqueur de la confrontation entre l’Américaine Amanda Anisimova et la Tchèque Barbora Krejcikova, troisième tête de série et numéro cinq au classement mondial, au prochain tour.

« Les conditions étaient dures, Ce fut une journée difficile. il y avait beaucoup de vent. Je savais que je devais être très solide et c’est ce que j’ai fait », a déclaré Badosa en conférence de presse après sa victoire. La joueuse de tennis a déclaré que cette saison elle avait fait « un pas en avant » mentalement et a également souligné qu’elle avait l’air physiquement plus vite et avec plus de confiance. « Je crois en moi et il me semble que c’est un grand changement », a-t-elle ajouté.

Badosa, tête de série numéro 21, avait battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska au tour précédent.