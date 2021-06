Paula Badosa en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/02/2021

Le à 16h45 CEST

Le joueur espagnol Paula Badosa, numéro 35 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en cinquante-deux minutes par 6-2 et 6-0 à Danka Kovinic, joueuse de tennis monténégrine, numéro 62 de la WTA, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Roland-Garros.

La Monténégrine a réussi à briser le service de sa rivale une fois, tandis que la joueuse espagnole, quant à elle, l’a réussi 6 fois. De plus, Badosa a atteint 65% d’efficacité au premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 73% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 44% d’efficacité, 5 doubles fautes et 31% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur espagnol affrontera le joueur de tennis roumain Ana Bogdan, numéro 102.

Ce tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les joueurs invités.