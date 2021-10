Paula Badosa est à un pas de la finale

15/10/2021 à 17h47 CEST

Paula Badosa contre Ons Jabeur

Samedi, pas avant 16h30

L’année de Paula Badosa Cela ne fait que s’améliorer et la prochaine joie peut venir à Indian Wells, où le joueur de tennis espagnol affrontera le Tunisien Ons Jabeur en demi-finale. Badosa, comme nous l’avons déjà analysé sur Betfair, a gardé son beau palmarès face aux gauchers et a dépassé Angelique Kerber pour accéder à ces demi-finales.

Maintenant, un rival de taille l’attend, un Jabeur qui a également connu une année spectaculaire, devenu le première joueuse arabe à remporter un titre WTA et à atteindre les demi-finales de Wimbledon quelques mois auparavant. Son jeu particulier lui permet d’être toujours un casse-tête pour ses rivaux, comme Garbiñe Muguruza a déjà souffert à Wimbledon, et jusqu’à cette demi-finale, il est venu en laissant Sevastova sur la route en trois sets, puis sans donner un seul partiel à Collins, Kalinskaya et Kontaveit, l’un des rivaux à participer à la finale WTA à Guadalajara.

Les chances sont égales, mais sont légèrement décantés pour un Jabeur quelle partie à [1.73], tandis que Badosa est à [2.1]. Le tête-à-tête est à égalité, mais cela ne sert à rien, puisque le premier duel, remporté par Badosa, remonte à six ans. Oui, le match qu’ils ont joué à Miami cette saison est plus important, où Jabeur s’est imposé dans un match disputé de plus de deux heures et demie dans le troisième set.

Si vous répétez cette égalité, nous pensons que Badosa est maintenant plus cohérent qu’alors et, surtout, qu’elle a plus de talent pur, alors on va se fier à la victoire de la joueuse de tennis espagnole.