Paula Badosa fait ses débuts

22/05/2021 à 20:54 CEST

Après plusieurs tentatives dans lesquelles elle a calé au bord du succès, l’espagnol Paula Badosa a débuté son record en remportant son premier titre sur le circuit WTA en battant la Croate Ana Konjuh 6-2, 2-0 et s’est retirée en finale du tournoi de Belgrade..

Le joueur de tennis des Balkans a choisi d’abandonner le match avant le début du troisième match du deuxième set, après quarante-six minutes de jeu. Les deux avaient dû résoudre leurs affrontements respectifs en demi-finale quelques heures auparavant.

L’Espagnole née à New York était au bord de la lutte pour le titre à Madrid, Charleston et Lyon en 2021. Elle n’a pas atteint l’objectif. A Belgrade, dans une journée intense, au cours de laquelle les deux ont dû terminer les demi-finales d’abord, puis la finale, Paula Badosa a remporté le premier titre de sa carrière.

Badosa a battu la Bulgare Viktoriya Tomova par 6-1 et 6-2 et la Croate Ana Konjuh a battu la Colombienne María Osorio par 7-6 (6) et 7-6 (4).

Quelques heures plus tard, les deux ont été cités par titre. Ils n’avaient coïncidé qu’en 2015, à Madrid, avec la victoire des Espagnols. A cette occasion, Badosa a prolongé son bon moment face à un rival qui a vécu ses meilleurs moments il y a des années, quand il a remporté son seul titre en 2015, à Nottingham, et a disputé une autre finale, qu’il a perdue, deux ans plus tard à Auckland.

La joueuse de tennis croate, débordée dès le début par sa rivale, a accusé l’effort de la séance et a choisi d’abandonner le match avant le début du troisième match du deuxième set, lorsque Badosa a eu le triomphe qui lui a valu son premier titre .