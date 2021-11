Paula Badosa – Iga Swiatek des finales WTA : programme et où regarder à la télévision

15/11/2021 à 09h30 CET

Paula Badosa fait face aujourd’hui le 15 novembre à Finales WTA 2021 au polonais Iga Swiatek à partir de 21h00 (CET) et vous pourrez suivre le match en direct et en ligne sur le site de SPORT.

La joueuse de tennis née à New York, mais d’origine catalane, a déjà remporté ses premier et deuxième matches. En fait, les sentiments ne pourraient pas être plus positifs, puisque n’a battu ni plus ni moins qu’Aryna Sabalenka, le numéro deux mondial avec une force hors du commun : 6-4 et 6-0. Cela lui a coûté plus cher contre Maria Sakkari, qu’il a battu 7-6, 6-4.

Il est maintenant temps d’affronter la raquette d’Iga Swiatek, le numéro 4 mondial. Rappelons que Badosa est le numéro 10, mais il est en train de devenir un véritable « tueur » des plus grands.

A QUELLE HEURE POUR VOIR LES BADOSA – SAKKARI DE LA FINALE WTA ?

Le match entre Badosa et Swiatek se jouera à Guadalajara (Mexique) et peut être vu ouvertement à travers Télédéportation (RTVE). Sur le site SPORT nous vous proposerons le live avec notre narration en direct.

Il peut également être vu en direct à DAZN, la plus grande plateforme de VOD et de streaming de sport au monde. Le coup d’envoi aura lieu au plus tôt à 21h00 (CET).