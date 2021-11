Paula Badosa – María Sakkari des finales WTA: programme et où regarder à la télévision

13/11/2021 à 00:32 CET

Les Finales WTA marque la fin de la saison de tennis féminin. Seules les joueuses de tennis les mieux classées du reste des championnats WTA participent à ce prestigieux championnat. C’est pourquoi c’est une grande réussite que deux joueurs de tennis espagnols aient réussi à atteindre ce point. L’un d’eux est Garbiñe Muguruza et l’autre, dont nous parlons à cette occasion, Paula Badosa.

La joueuse de tennis née à New York, mais d’origine catalane, a déjà remporté son premier match. En fait, les sentiments ne pourraient pas être plus positifs, puisque n’a battu ni plus ni moins qu’Aryna Sabalenka, le numéro deux mondial avec une force hors du commun : 6-4 et 6-0.

Il est maintenant temps d’affronter la raquette de Maria Sakkari. Bien que, dans ce cas, Badosa commence comme favori contre son rival.

Ce match se jouera au Mexique et peut être vu à travers Télédéportation (RTVE) en ouvert et en DAZN, la plus grande plateforme de VOD et de streaming de sport au monde. Le coup d’envoi aura lieu au plus tôt à 21h00.