Paula Badosa monte de 14 places et est treizième mondiale

18/10/2021 à 10h32 CEST

.

Paula Badosa, la première joueuse de tennis espagnole à remporter le tournoi d’Indian Wells, a été promue, avec sa victoire en finale sur la Biélorusse Victoria Azarenka, quatorze places au classement mondial pour se classer treizième dans une liste qui ne change pas dans ses trois premières positions.

l’australien Ashleigh Barty continue de mener le classement avec 9 077 points, suivi par la Biélorussie Aryna Sabalenka (7 115), du tchèque Karolina Pliskova (5 320) et Barbora Krejzikova (4 748) et les Espagnols Garbiñe Muguruza, qui gagne une place et est désormais cinquième avec 4 425 points. Le Tunisien Ons Jabeur, qui a perdu contre Badosa En demi-finale d’Indian Wells, elle a atteint le Top 10, huitième, remportant huit places sur la liste.

Badosa Il a remporté le titre le plus important de sa carrière sportive au tournoi californien et le deuxième sur le circuit WTA, après celui remporté cette année au WTA 250 à Belgrade.

L’Espagnole entre pour la première fois dans le Top 15 mondial, et les 1 000 points qu’elle a obtenus à Indian Wells lui permettent de passer du n°19 au n°8 de la Carrera a Guadalajara (Mexique), occupant momentanément une position d’accès direct aux finales. La WTA clôture la saison.

« Les finales WTA n’étaient pas mon objectif en début de semaine, mais maintenant je regarde le classement, je vois que je suis en mesure de me qualifier et c’est un rêve personnel pour moi », a-t-il déclaré. Badosa.

Paula Elle est inscrite au tournoi WTA 250 à Cluj-Napoca (Roumanie) et a été appelée pour faire partie de l’équipe espagnole lors de la finale de la Billie Jean King Cup, qui se jouera à Prague du 1er au 6 novembre.

Classement mondial WTA

.1. Ashleigh Barty (AUS) 9 077 points

.2. Aryna Sabalenka (BLR) 7 115

.3. Karolina Pliskova (CZE) 5 320

.4. Barbora Krejzikova (CZE) 4 748

.5. Garbiñe Muguruza (ESP) 4 425

.6. Elina Svitolina (UKR) 4 096

.7. Maria sakkari (GRE) 4.005

.8. Ons Jabeur (TUN) 3 500

.9. Belinda Bencic (IUE) 3 365

dix. Naomi Osaka (JAP) 3 326

…

13. Paula Badosa (ESP) 3 248

3. 4. Sara s’excuse (ESP) 1 715