Paula Badosa réagit, remonte et atteint les quarts de finale de la WTA 1000 à Madrid

05/04/2021

Activé à 08:07 CEST

L’Espagnol Paula Badosa terminé une grande réaction au letton Anastasija Sevastova (6-7 (0), 7-6 (3) et 6-0) pour atteindre les quarts de finale de la WTA 1000 à Madrid pour la première fois de sa carrière.

La joueuse de tennis new-yorkaise jouit de son meilleur rôle dans la Caja Mágica lors de sa cinquième apparition à Madrid. Elle n’avait jamais réussi le premier tour et maintenant, après plus de deux heures et demie de jeu, elle est déjà dans le top huit.

“Je n’arrêtais pas de répéter dans ma tête que je pouvais et je pouvais parce que j’étais à la limite et qu’elle jouait très bien mais je sentais que je le méritais. Ma tête m’a dit que je pouvais et que je le méritais », a déclaré l’espagnol.

Badosa Il se souvenait des mauvais moments qu’il a traversés avant d’atteindre cette saison, la meilleure de sa carrière.

“Il y a un an et demi, je participais à des tournois ITF et je me battais pour entrer dans le top 100. C’est vrai que j’ai été vu avec un avenir mais je n’y croyais pas, je ne me voyais pas là-bas. Maintenant, j’ai une très bonne année. Je travaillais pour cela mais au fond je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. J’ai vécu des moments très difficiles et pour moi, tout ce qui arrive signifie beaucoup », a-t-il déclaré. Badosa.

“J’avais besoin d’une semaine comme celle-ci. Un résultat comme celui-ci. C’est très bien de bien travailler mais un joueur a besoin d’un résultat de ce type pour me montrer que je peux être ici et que je mérite d’être dans ces tours”, a insisté le Joueur de tennis new-yorkais qui a fait l’éloge de la silhouette de son entraîneur.

“Javier Martí me donne beaucoup. A causé un changement en moi. Il m’a beaucoup amélioré et je lui dois beaucoup », a-t-il insisté.

Badosa n’a pas décliné malgré la perte du premier set après un tie-break frustrant qui Sébastova a gagné en blanc. L’Espagnole, qui avait déjà battu sa rivale il y a des mois à Abu Dhabi, a réagi et soutenu le pouls et la résistance de la Lettone, qui a atteint les demi-finales à Madrid en 2017.

🇪🇸 @paulabadosa a remporté une victoire acharnée contre Sébastova, qu’elle a battue 6-7 (0), 7-6 (3) et 6-0. 🎥 @WTA | #MMOPEN – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 3 mai 2021

La victoire dans le bris d’égalité du deuxième set, qui a égalisé le match, a été un coup de pouce pour l’Espagnole et un coup dur pour sa rivale, qui s’est effondrée et a perdu le match.

Paula Badosa cherchera les demi-finales contre la suisse Belinda Bencic, huitième tête de série, qui s’est qualifiée après l’abandon en raison de la blessure du Tunisien Ons Jabeur avec le match à 7-6 (2) et 4-3 pour l’Helvetica.