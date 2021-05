Paula Badosa réagit, remonte et atteint les quarts de finale

03/05/2021 à 22:06 CEST

.

L’Espagnol Paula Badosa Elle a réalisé une formidable réaction contre la Lettone Anastasija Sevastova (6-7 (0), 7-6 (3) et 6-0) pour atteindre les quarts de finale du Mutua Madrid Open pour la première fois de sa carrière.

La joueuse de tennis new-yorkaise jouit de son meilleur rôle dans la Caja Mágica lors de sa cinquième apparition à Madrid. Je n’ai jamais traversé le premier tour et maintenantAprès plus de deux heures et demie de match, elle est déjà dans le top huit.

Badosa n’a pas décliné malgré la perte du premier set après un tie-break frustrant qui Sébastova a gagné en blanc. L’Espagnole, qui avait déjà battu sa rivale il y a des mois à Abu Dhabi, a réagi et soutenu le pouls et la résistance de la Lettone, qui a atteint les demi-finales à Madrid en 2017.

La victoire dans le bris d’égalité du deuxième set, qui a égalisé le match, a été un coup de pouce pour l’Espagnole et un coup dur pour sa rivale, qui s’est effondrée et a perdu le match.

Paula Badosa cherchera les demi-finales contre la Suisse Belinda Bencic, huitième tête de série, qualifiée après le retrait tunisien en raison d’une blessure Ons Jabeur avec le parti en 7-6 (2) et 4-3 pour l’Helvetica.