Paula Badosa se qualifie pour les quarts de finale après avoir éliminé Rybakina

20/08/2021 à 7h24 CEST

L’Espagnol Paula Badosa, 23 ans, a maintenu son bon niveau de jeu dans le tournoi de Cincinnati, le WTA Masters 1000 et Il a gagné par 62 et 7-6 (5) à la Kazakh Elena Rybakina, ce qui lui a permis d’aller en quarts, où il rivalisera avec le vétéran Pliskova, cinquième tête de série. Badosa a connu une journée triomphale à gagne aussi en double avec sa compatriote Sara Sorribes qui s’est imposée en quarts de finale 6-4, 4-6 et 10-3 contre la Russe Anna Blinkova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich.

Naomi Osaka, éliminée

les Japonais Naomi Osaka, tête de série numéro 2, n’a pas eu beaucoup de tournée avec son tennis pour voir comment le Suisse ce soir Jil Teichmann, numéro 76 mondiale, a donné la grande surprise en la battant 3-6, 6-3 et 6-3 en huitièmes de finale et a quitté la compétition sans le plus de média player. La Suissesse non tête de série s’est remise d’un set contre pour sceller la plus grande victoire de sa carrière et atteindre les quarts de finale, où la rivale sera sa compatriote Belinda Bencic, dixième favorite, qui s’est imposée 7-5, 2 -1 (retraitée) de la Tchèque. Karolina Muchova. Teichmann, qui est arrivé sur invitation, après le premier set, était de loin supérieur au finaliste de l’année dernière et numéro deux mondial.

Osaka a pris une avance de 3-0 dans le premier set, mais la Suissesse a ensuite avancé dans le match en profitant de son athlétisme naturel et de ses compétences défensives. Teichmann a attiré Osaka dans un jeu de longs échanges de coups qui a finalement frustré le quadruple champion du Grand Chelem. Après le match, la numéro 76 mondiale a révélé que c’était son intention. “Je savais que c’était une adversaire très coriace. C’est une championne du Grand Chelem. Je suis la perdante, donc … mon plan était juste de jouer mon style”, a déclaré Teichmann dans son interview sur le terrain. “Je bouge très bien, je change tout ce que je peux – directions, hauteur, tout – et je pense qu’elle ne se sentait vraiment pas très à l’aise avec ça, et j’ai très bien servi, ce qui m’a aussi aidé.” Du déficit de 3-0, Teichmann a failli égaliser dans le premier set, mais Osaka a sauvé une balle de break 4-4 en route pour prendre l’avantage. Cependant, l’élan de la Suisse était déjà établi, et de 6-3, 2-1, elle a remporté cinq des six matchs suivants pour forcer un troisième set décisif. “Je n’ai pas bien commencé, mais j’ai ensuite fait un excellent tennis et c’était la différence finale”, a ajouté Teichmann lors de sa conférence de presse d’après-match.

La première apparition de Naomi Osaka sur la tournée WTA depuis l’Open de France fin mai n’a pas duré longtemps. Osaka a frappé à plusieurs reprises sa cuisse gauche avec son poignet gauche et a parlé fort pour elle-même, essayant de se lancer, mais est restée impassible alors qu’elle serrait la main au filet avec l’exubérant Teichmann.

Pendant ce temps, l’Australien Ashleigh Barty, tête de série, a remporté les 10 premiers matchs de son match contre le champion en titre, la Biélorussie Victoria Azarenka dans une victoire de 6-0, 6-2 pour atteindre les quarts de finale féminins. “Je pense que parfois le score au tennis peut vous tromper”, a déclaré Barty. “Même si cela semblait être un score assez convaincant dans le match, chaque match avait des points cruciaux et j’ai pu gagner la plupart d’entre eux.”

Au sein de la compétition féminine, avec Teichmann, qui a donné la plus grande surprise, les protagonistes étaient les joueuses tchèques, dirigées par l’actuel champion de Roland Garros, Barbora Krejcikova, qui a battu le champion de Cincinnati 2017, l’Espagnol Garbiñe Muguruza. son compatriote Petra Kvitova a dépassé le tunisien Ons Jabeur, tandis que Karolina Pliskova a obtenu sa première victoire en cinq tentatives contre l’Américaine Jessica Pégula.

Tournoi masculin

Du côté des hommes, la tête de série numéro un, le Russe Daniel Medvedev s’est qualifié pour les quarts de finale de l’événement de réglage de l’US Open jeudi avec une victoire 6-3, 6-3 sur le Bulgare Grigor Dimitrov. Medvedev est le premier joueur non nommé Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ou Andy Murray à figurer parmi les deux premiers depuis le 18 juillet 2005. Les blessures et autres problèmes ont limité Djokovic, Federer et Nadal cette année.

Bien que ses matchs aient été courts, Medvedev pense que gagner sera d’une grande aide et que son prochain obstacle sera l’Espagnol. Pablo Carreño Busta, septième tête de série, qui a battu le jeune Polonais 7-6 (6) et 7-6 (3) Hubert Hurkacz, neuvième favori.

Le champion olympique et troisième tête de série, l’Allemand Alexandre Zverev Il a également avancé, battant l’Argentin Guido pella 6-2, 6-3, tandis que le finaliste de Roland-Garros et deuxième tête de série, le Grec Stefanos Tsitsipas, a été forcé par l’italien Lorenzo Sonego à trois sets avant de gagner 5-7, 6-3 et 6-4.

Le tennis latino-américain s’est retrouvé sans représentation dans le tournoi avec l’élimination de Pella et de son compatriote Diego Schwartzman, dixième tête de série, qui a perdu 6-4 et 6-3 contre le Norvégien Casper Ruud, huitième favori.