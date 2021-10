Paula Badosa se rend en demi-finale d’Indian Wells après avoir battu Angelique Kerber

15/10/2021 à 6h16 CEST

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa qualifié ce jeudi pour le demi finales par Indian Wells après battre l’Allemande Angelique Kerber 6-4 et 7-5 en une heure et 26 minutes. L’Espagnol affrontera le Tunisien en demi-finale Ons Jabeur.

Badosa est le premier joueur de tennis espagnol à atteindre les demi-finales du soi-disant « cinquième Grand Chelem » depuis Conchita Martínez en 2003. « Cela signifie beaucoup pour moi. C’est incroyable », a déclaré un Badosa très souriant sur le court dès que le match s’est terminé, qu’il ne croyait pas tout à fait à ce qu’il avait accompli. Elle a également expliqué que le deuxième set avait été « très mental » et a déclaré qu’elle devait « continuer à se battre » afin de battre l’Allemande.

A 23 ans, Badosa, numéro 27 au classement WTA, a connu une belle année 2021 et traverse désormais un moment très doux qui l’a menée jusqu’en demi-finale du tournoi du désert californien. Dans le match de ce jeudi, Badosa avait une rivale de très haut niveau : Angélique Kerber, dixième tête de série du tournoi, numéro 15 mondiale et vainqueur de trois Grand Chelem.

Le premier set était très serré et Badosa a su profiter des erreurs de son rival au moment décisif pour finalement l’emporter 6-4. Dans le deuxième set, Kerber, 33 ans, a fait monter son tennis, mais Badosa a réagi avec aplomb et a récolté deux balles de match à 5-2 pour gagner son billet pour les demi-finales. Cependant, l’Allemand a relevé le défi en remportant les trois matchs suivants et en équilibrant le match (5-5). Quand il a semblé que le match allait être un « tie break », Badosa a réussi à briser le service de l’Allemande avec 6-5 en sa faveur et a ainsi obtenu une passe pour les demi-finales d’Indian Wells.