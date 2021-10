Paula Badosa, sur son triomphe à Indian Wells « C’est un rêve devenu réalité »

18/10/2021 à 03h01 CEST

La joueuse de tennis espagnole Paula Badosa a assuré ce dimanche, après avoir été couronné à Indian Wells en battant Victoria Azarenk en finalea, que ce triomphe dans celui connu sous le nom « cinquième Grand Chelem » C’est un rêve devenu réalité ».

Badosa a été proclamé champion après imposer Azarenka par 7-6 (5), 2-6 et 7-6 (2) dans un match épique et très intense qui a duré trois heures et 4 minutes.

Le joueur de tennis de 23 ans est ainsi devenu le premier Espagnol à gagner à Indian Wells après les deux finales que son compatriote a perdues Conchita Martinez en 1992 et 1996.

C’était le première finale d’un Masters 1000 pour Badosa et marque sa deuxième victoire en WTA après le titre qu’elle a remporté à Belgrade cette année.

Très souriant et excité après la finale, Badosa a eu des mots de louanges à Azarenka, ancien numéro 1 mondial, double vainqueur du Grand Chelem et double vainqueur également à Indian Wells.

L’Espagnole a dit qu’elle avait grandi à l’adolescence voir comment Azarenka a triomphé sur le circuit féminin et a dit qu’alors il voulait être comme elle.

« Merci de m’avoir inspiré. Je ne serais pas ici sans des femmes comme vous », a-t-il déclaré.

Badosa a également consacré quelques mots à son équipe pour le « travail acharné » ils l’ont fait au cours de ces deux semaines dans le tournoi du désert californien, et il s’est également souvenu de sa famille.

« Merci de m’aider dans mon quotidien et dans les moments difficiles », a déclaré un athlète qui ont parlé ouvertement de leurs problèmes de dépression et d’anxiété qu’il a souffert toute sa vie.

Enfin, la femme espagnole a remercié le Soutien des fans d’Indian Wells et a déclaré qu’il avait ressenti son « amour » tout au long du tournoi.

Numéro 27 mondial, Badosa a culminé avec cette victoire dans le désert californien un passage sensationnel par Indian Wells, où il a enseigné une magnifique leçon de tennis solide et énergique.

En plus de vaincre Azarenka, le Catalan Il a battu des rivaux comme Angelique Kerber cette semaine (vainqueur de trois Grand Chelem) ou Barbora Krejcikova (numéro 5 au classement WTA actuellement).

Indépendamment du prestige et 1,2 million de dollars c’est le vainqueur, cet Indian Wells marque un avant et un après dans la trajectoire de Badosa, qui caresse désormais le Finales WTA Novembre à Guadalajara (Mexique) où s’affronteront les huit meilleurs joueurs de tennis du monde.