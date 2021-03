Paula Badosa tombe à Miami au deuxième tour face au Tunisien Jabeur

27/03/2021 à 01:48 CET

L’Espagnol Paula Badosa, numéro 71 du classement WTA, perdu son match de deuxième tour du Tournoi de Miami en trois sets contre la Tunisienne Ons Jabeur, numéro 30 mondial, par 6-7, 7-5 et 5-7.

Badosa, 26 ans, né à New York et de nationalité espagnole, a affronté Jabeur pendant 2 heures et 36 minutes au cours desquelles il a réussi à atteindre les derniers points du match avec une option claire de victoire, qui ne s’est pas matérialisée lors de la cession de son dernier service.

L’Espagnol a obtenu 49,8% du total des points (114 sur 129) contre 50,2% du Tunisien (115 sur 129), ce qui montre le bon équilibre entre les deux joueurs dans le match, qui a finalement été tranché en faveur de Jabeur. Badosa a obtenu 4 as directs pour aucun de ses adversaires tunisiens, même si sur la balance des doubles fautes elle a perdu une grande partie de ses options en engageant 10 à 4 pour la joueuse nord-africaine.