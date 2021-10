Paula Martín, leader solo de l’International Women’s Stroke Play d’Espagne

La La madrilène Paula Martín a porté un coup au Espagne International Féminin Stroke Play 2021 en signant un retour plus que remarquable de 74 coups (+2) sur une journée pluvieuse et rude. De cette façon, le joueur du Équipes nationales a pris la tête seule dans le voyage de la Barceló Montecastillo Resort (Jerez de la Frontera, Cadix).

Paula Martín a terminé un bon tour seulement assombri par la séquence bogey-bogey-double-bogey qui s’est produite entre les trous 14 et 16. À partir de là, elle a pu contenir le saignement pour terminer la journée en tête avec la paire de terrain au total et à deux coups de loyer sur le russe Marta Silchenko.

Justement Marta Silchenko a signé l’une des meilleures cartes du jour, un 72 identique à celui de Maria Esperanza Serrano, qui a bondi seul en troisième position avec un +3 qui lui permet de rêver à quelque chose de grand ce dimanche.

ils sont dans une situation similaire Martina López-Lanchares et Mar García, les deux avec +6. Pire a été le jour Rocío Tejedo (+8), qui a commencé la journée en partageant la tête avec Paula Martín mais a fini par perdre du terrain avec un 82.

A l’issue de cette deuxième journée, le cut que 51 golfeurs ont passé a été fait, qui seront ceux qui disputeront le troisième et dernier tour de la compétition.

Rocío Tejedo et Paula Martín en tête à Montecastillo

Rocío Tejedo et Paula Martín ils étaient les premiers noms propres du tournoi. Les deux joueurs étaient les seuls capables de remporter le parcours de Cadix en ouverture avec un score de 70 coups (-2) et dans les deux cas, en signant quatre birdies et deux bogeys.

Après Rocío Tejedo et Paula Martín, la deuxième place était partagée par un groupe de trois joueurs espagnols composé de Marta García, Andrea Revuelta et Balma Dávalos, avec un résultat de 72 coups, par pour le terrain. Cette première journée avait une couleur locale marquée, comme en témoigne le fait que les sept premiers étaient espagnols et que parmi les 20 premiers il n’y avait que quatre golfeurs étrangers.

