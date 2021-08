Paula Ruiz termine seizième dans l’or d’Ana Marcela Cunha

08/04/2021 à 02:24 CEST

PE / Madrid

Le nageur espagnol Paula Ruiz a terminé seizième ce mercredi dans les 10 kilomètres d’eau libre des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, sur les 4000 derniers mètres d’une tête prise par les favorites et où la meilleure était la Brésilienne Ana Marcela Cunha.

Paula Ruiz a commencé avec un penalty et n’a pas pu tirer dans la tête comme elle le fait habituellement. L’Andalouse, à ses débuts olympiques classée en juin dans les pré-olympiques de Setúbal, a enduré dans le groupe qui a mené l’épreuve dans le parc marin d’Odaiba, entre 10 et 20 secondes, jusqu’au contrôle des six kilomètres. De là, Ruiz perdu la référence avec les meilleurs et a dû nager seul, tandis que les favoris ont mis un rythme élevé. La victoire a été jouée par huit nageurs, dans un sprint qui a couronné Cunha, médaille d’or devant la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee.

Avec la quatrième place cette année au Championnat d’Europe de Budapest, Ruiz est arrivé à Tokyo 2020 avec de bonnes sensations, bien que la chaudière Odaiba, avec de l’eau à 30 degrés et une humidité autour de 70% malgré le fait que le test ait commencé à 6h30 du matin. , était un défi qui s’est rapidement retourné contre lui. L’avertissement l’a fait ralentir un peu dans une carrière qui dans sa première moitié a été lancée par l’Américaine Ashley Twichell. L’Espagnol est resté avec le premier, 12 secondes après trois kilomètres, mais l’Américain a tiré et tiré jusqu’à ce que les grands favoris parmi les 12 premiers restent dans ce groupe. Parmi eux, Van Rouwendaal, actuel champion olympique, la chinoise Xin Xin, championne du monde, l’américaine Haley Anderson, la hongroise Anna Olasz, l’allemande Leonie Beck, l’australienne Lee et une Cunha qui, après cinq titres mondiaux, cherchait la médaille olympique qui manquait. de son palmarès impressionnant.

Les options disparaissaient pour Ruiz, qui devait trop récupérer. Cunha sautait déjà le ravitaillement pour passer au commandement avant que Twichell et le groupe ne deviennent de plus en plus sélects. Après six kilomètres, l’Espagnol a été aperçu une demi-minute et, surtout, sans compagnie pour s’accrocher. Ainsi, il a manqué d’options même pour le diplôme olympique, pour arriver seizième à près de quatre minutes.

La victoire est revenue à Cunha dès le dernier kilomètre et demi. Lee s’est mise derrière son sillage pour assurer au moins une bonne ligne et Van Rouwendaal a tenté de se mettre en parallèle et de défendre son trône, mais la Brésilienne n’a pas manqué la gloire qu’elle a signée en 1h59’30, dans un sprint qu’elle a contrôlé contre la Néerlandaise et australien.