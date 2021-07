Pauley Perrette écrit un doux message d’anniversaire à l’ancien co-star du NCIS, Michael Weatherly

L’année dernière, Perrette et Weatherly ont même retrouvé certaines de leurs co-stars du NCIS pour une bonne cause. Ils se sont réunis avec Brian Dietzen, Rocky Carroll et Sasha Alexander pour Project Angel Food, qui aide à livrer des repas aux familles dans le besoin. L’association avait organisé un téléthon et, tout en s’impliquant, on dirait que les anciens ont eu le temps de leur vie. Étant donné que NCIS ne va nulle part, du moins pour l’instant, il est possible que Perrette et Weatherly se réunissent à l’écran à un moment donné, d’autant plus qu’il a été taquiné que ce dernier réapparaisse dans la série.