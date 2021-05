Paulie Malignaggi pense que Billy Joe Saunders veut “ battre Canelo ” – mais avertit le Britannique que la boxe “ est une entreprise avant un sport ”

Paulie Malignaggi a envoyé un avertissement à Billy Joe Saunders quelques jours avant son combat d’unification pour le titre mondial des super-moyens avec Saul ‘Canelo’ Alvarez au Texas.

Le Britannique espère bouleverser les chances et renverser la plus grande star de la boxe livre pour livre en ce moment même et repartir avec les titres WBC et WBA de Canelo à 168 livres.

Ed Mulholland / Boxe Matchroom

Saul ‘Canelo’ Alvarez est la plus grande star de la boxe en ce moment

Faire cela contre un combattant qui semble aller mieux chaque fois qu’il monte sur le ring est une chose, mais Saunders a déjà sondé les officiels dans la nuit pour s’assurer qu’il obtienne une bonne chance.

Canelo a en quelque sorte la réputation d’être protégé par les juges lorsqu’il se bat; ses deux combats contre Gennady Golovkin en 2018 et 2018 et son combat contre Erislandy Lara en 2014 en sont trois exemples.

Comme Saunders, Lara était un gaucher habile qui a causé des problèmes à Canelo et, malgré le point d’ancrage du Mexicain, il a pu obtenir une victoire par décision après qu’un juge l’ait marqué 117-111.

Lara a dominé Canelo dans la nuit et, sans juge britannique au stade AT&T samedi soir, Malignaggi a averti Saunders qu’il devra aller au-delà pour obtenir une décision.

Eddie Hearn – Instagram

Saunders est dans la forme de sa vie pour le choc du titre mondial des super-moyens

«Je ne pense pas que Canelo puisse perdre une décision aux points n’importe où dans le monde! L’argent est suivi », a-t-il déclaré à talkSPORT 2.

«C’est l’un des problèmes de la boxe – c’est une entreprise avant d’être un sport. En boxe, c’est une entreprise au point où peu importe si vous gagnez plus; si l’homme d’affaires doit prendre la décision, alors il prendra la décision.

«C’est la chose malheureuse parce que Canelo est de classe mondiale, il est un combattant de haut niveau et de classe mondiale.

«Alors juste le battre est un exploit en soi, mais aussi devoir prendre une décision, vous avez deux grands obstacles devant vous. Il faut battre ce gars – qui est excellent – il faut aussi espérer obtenir une décision.

Erislandy Lara a battu Canelo en 2014, beaucoup estimant que le Cubain méritait au moins un match nul

«Battre Canelo, c’est faire face à une épée tranchante à deux tranchants. Voici le truc, les gens disent que la boxe doit s’inspirer du MMA.

«Là où les pertes n’ont pas d’importance et où les combattants se battent le mieux et tout ça, et je suis d’accord avec ça dans une certaine mesure.

“Mais voici le problème; si Canelo n’avait pas pris ces décisions, parce que vous pouvez vraiment faire valoir qu’il a perdu le combat de Lara et les deux combats de Golovkin, ce combat serait-il aussi spécial?

«Ça devrait être, ce sont deux excellents combattants, et je pense honnêtement que Canelo a quelque chose pour Billy Joe de la même manière que Billy Joe a quelque chose pour Canelo. C’est néanmoins un excellent combat, mais les gens le percevraient-ils de la même manière si Canelo avait trois défaites sur son record? Ils ne le feraient probablement pas.

Canelo a affronté Golovkin deux fois pour les titres mondiaux des poids moyens en 2017 puis 2018

«Les fans doivent s’adapter, tout comme les médias, les médias doivent également s’adapter en ce qui concerne la façon dont ils voient la boxe et la façon dont ils voient leurs boxeurs.

«Maintenant, nous avons un combat incroyable Canelo et Billy Joe, mais je pense que nous pourrions avoir plus de ces combats incroyables si la perception des fans et des médias devait être ajustée comme c’est le cas en MMA.

Malgré le gouffre apparent dans les compétences et ensuite la maison apparemment tout contre Saunders, l’ancien champion du monde à deux poids Malignaggi pense que le Britannique en a assez pour causer des problèmes à Canelo.

«C’est un peu un mélange», a-t-il ajouté. «Il a cette position de gaucher astucieuse mais, en même temps, c’est aussi un gars qui peut vous donner des angles différents.

Mark Robinson / Salle de match

Saunders a gagné lors de sa dernière sortie contre Martin Murray alors qu’il n’était pas à son meilleur

«C’est un gars qui peut s’asseoir là-bas et endurer ça avec vous aussi; il a cela enraciné en lui, ce machisme aussi.

«Je ne sais pas si cela fonctionnera à son avantage s’il essaie d’être trop macho, mais en même temps, il ne cherchera pas seulement à toucher et à faire comme Lara.

«Personnellement, je pense que Lara aurait pu prendre la décision contre Canelo, mais ce n’était pas un style de fan amical où vous voulez voir ce gars gagner le combat.

«Saunders rend les choses un peu plus amusantes; ce n’est pas seulement un gars qui touche-à-tout, il veut avoir une approche machiste pour vraiment vous surpasser et aussi montrer qu’il est plus homme que vous.

HBO

Saunders a dominé et nargué David Lemieux en 2017

«Ainsi, même si Saunders y apportera également des compétences, il en fera également plus un combat. Il peut encore parfois confondre Canelo, mais aussi se mettre plus en danger que Lara ne le voulait.

«Il y a quelque chose dans la personnalité de Saunders qui me dit qu’il ne veut pas envoyer Canelo, il veut battre Canelo, il a ce dépit en lui.

«Je me souviens du combat contre David Lemieux; il se fiche que les fans soient contre lui, il m’a vraiment impressionné dans ce combat.

«Cela me dit que Saunders a la glace dans ses veines pour adopter la bonne approche pour le combat et en faire le genre de combat qu’il veut.