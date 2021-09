Paulina Gaitán est montrée comme agente de police contre le viol

« Il est important de raconter ce genre d’histoires, non seulement à cause du fardeau social mais aussi à cause de la corruption qui existe au sein de la police. La façon de le montrer, c’est de faire ce type de contenu pour que les gens puissent voir un peu le personnage de Marcela veut rompre avec tout ça, elle veut chercher un changement et elle a besoin de trouver justice.

“À moi, PaulineCela m’arrive beaucoup : du coup je monte dans la voiture, un policier m’arrête et je panique, car les policiers au Mexique ne font pas leur travail. Je trouve intéressant de l’aborder de ce côté, pour pouvoir voir comment ces personnages transcendent et progressent dans l’histoire et vivent avec les obstacles qui se posent généralement”, a déclaré le Mexicain à Madrid.

Pauline Gaitan. (Enrique Navarro)

De par son caractère et tout au long de sa préparation, Gaitan Il a compris que bien que la police nationale ait été impliquée dans des actes contraires à l’administration de la justice, il y en a qui essaient d’aller dans le sens inverse, comme leur propre rôle.

“Ce personnage m’a beaucoup aidé, non seulement à ne pas être méfiant tout le temps, mais à voir qu’à l’intérieur, il y aura toujours une personne qui veut quelque chose de bien et que, malheureusement, les pécheurs paient pour la justice. Nous en avons pris plusieurs entre les jambes quand il y a des gens qui veulent des changements et que tous ne sont pas les méchants, les corrompus et les autres », a-t-il déclaré Pauline au Centre Culturel Matadero.