Paulina Goto présente la deuxième saison de « Mère, il n’y en a que deux » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Paulina Goto explore les possibilités qui se succèdent après la maternité et combien il est important de continuer à avoir sa propre vie dans cette circonstance dans la deuxième saison de « Mère, il n’y en a que deux ».

La première saison a vu deux femmes très différentes faire face à la maternité et découvrir qu’il n’y a pas de bonne façon d’être mère. Cette seconde, c’est un peu voir après avoir été maman comment on reprend sa vie, son travail, ses relations amoureuses et comment on arrive à faire cet équilibre », confie la comédienne dans une interview.

Dans la fiction, arrivée vendredi sur Netflix, Goto donne vie à Mariana, une femme ouverte et libre avec des problèmes financiers qui devient mère.

Mais sans le savoir, Mariana va s’occuper d’un bébé qui ne lui appartient pas à cause de l’erreur d’une infirmière qui a par mégarde échangé son nouveau-né avec celui d’une autre femme, Ana, une femme d’affaires prospère.

Tous deux continuent leur vie sans se rendre compte de l’erreur et, puisque chacun aime inconditionnellement celui qu’ils croient être leur fille, ils se rendront compte qu’ils élèvent la mauvaise fille.

L’affection que tous deux ont développé pour les filles les amène à former une famille atypique en prenant la décision de vivre ensemble, mais vivre ensemble ne sera pas aussi simple que prévu et une trahison supposée les séparera à nouveau.

Dans cette séparation inévitable, commencera la deuxième saison du projet des époux Fernando Sariñana (« Amarte fait mal », 2002) et Carolina Rivera (« El Segundo aire », 2001).

« Il y avait un défi de continuité et pas seulement physiquement mais de tout le train émotionnel avec lequel les personnages sont venus », explique Goto, en raison de la pause entre le premier opus sorti début 2021 et le second.

De nouveaux personnages et plus de réflexions sur la vie et la prise de décision s’ajouteront aux nouvelles aventures qui attendent Ana, Mariana et leurs filles.

L’une des leçons que la femme de 30 ans a apprises en participant à la série est d’apprendre à lâcher prise et à parler lorsqu’elle a besoin d’aide.

« J’ai été très touché par la partie de Mariana qu’elle a tendance à sentir qu’elle peut tout gérer. Je suis plein de travail (travail) et de responsabilités, maintenant j’ai appris à demander de l’aide et à avoir ce réseau de soutien dans lequel tu sais que tu peux compter sur quelqu’un d’autre », assure-t-il.

« Mère, il n’y en a que deux » a également la participation de Liz Gallardo, Ludwika Paleta, Martín Altomaro et Oka Giner, entre autres.

La première saison de la série a été regardée par plus de 23 millions de personnes. Pendant 17 jours, elle a été la production numéro un au Mexique et figurait dans le « top 10 » d’au moins 32 pays.

Paulina Goto a commencé sa carrière en tant qu’actrice dans des feuilletons tels que « Miss XV : Sueña Princesa » (2012) et « Mi corazón es tuyo » (2014).

Plus tard, elle a fait ses débuts au cinéma avec des films comme « Vingt ans, divorcée et fantastique » (2020) et, en plus de projets dans des séries comme « Mère il n’y en a que deux », elle a travaillé sur sa carrière de chanteuse.

Avec des informations de López-Dóriga Digital