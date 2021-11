Paulina Gretzky et Dustin Johnson célèbrent Halloween avec Donald Trump

Paulina Gretzky et Dustin Johnson ont célébré Halloween avec un ancien président. Gretzky est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle et de Johnson avec Donald Trump alors qu’ils assistaient à la fête annuelle des costumes de Trump au complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Le couple fiancé a été accueilli par Trump avec des câlins, des rires et des compliments.

Trump a été vu en train d’arriver sur les lieux et de marcher sur le Gretzky pour s’embrasser et s’embrasser. « Salut Paulina », a-t-il dit, ajoutant: « Tu es superbe. » Gretzky était habillée en sauveteur Baywatch et a partagé quelques faits saillants de la fête sur son histoire Instagram. Et sur la publication Instagram de Gretzky avec Trump, il y a eu beaucoup de réponses intéressantes de la part des abonnés.

« Omg, ce costume de Trump est parfait », a écrit un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a ajouté: « Le meilleur costume de Donald Trump que j’ai vu jusqu’à présent. Ce message fait suite à la planification de leur mariage par Gretzky et Johnson. La date de leur mariage n’a pas été révélé publiquement, mais ils se marient au Tennessee. Gretzky et Johnson sont fiancés depuis 2013 et partagent deux jeunes fils, Tatum 6 et River, 4 ans.

Dans une interview de 2014 avec Golf Digest, Gretzky a parlé de se marier bientôt. « Nous voulions tellement le faire cet automne, mais avec son emploi du temps et tout cela, il a été difficile de fixer une date », a-t-elle déclaré. « Ce sera notre journée spéciale, et nous voulons juste que ce soit juste et qu’il s’adapte. » Gretzky a également expliqué à quel point sa relation avec Johnson était très importante pour elle.

« La chose la plus importante pour moi en ce moment est ma relation avec Dustin », a-t-elle déclaré. « C’est ce qui me rend le plus heureux, et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. Il est important que les gens réalisent qu’il est normal d’être heureux en amour. Si vous ne voulez pas abandonner quelque chose, ce n’est pas grave. Mais si vous je suis amoureux et je dois abandonner quelque chose, ça va aussi. »

Johnson vient d’aider l’équipe américaine à remporter la Ryder Cup en septembre. La star du golf a également remporté le Saudi International pour la deuxième fois de sa carrière en février. L’année dernière, Johnson a remporté le Masters pour la première fois de sa carrière et a été nommé joueur de l’année du PGA Tour.