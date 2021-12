Paulina Gretzky étourdit en bikini vert en attendant son anniversaire

Paulina Gretzkty est prête à fêter ses 33 ans. Vendredi, le mannequin et l’actrice sont allés sur Instagram pour publier une photo d’elle portant un bikini vert avec des chaussures Nike. Et en légende, Gretzky a écrit « En attendant mon anniversaire comme… » à la star du golf Dustin Johnson, a prévu son anniversaire. Mais comme l’a mentionné le New York Post, il semble que le couple passera un week-end très amusant.

Dans l’histoire Instagram de Gretzky, le couple est vu à bord d’un jet privé alors que Johnson a une « surprise » pour l’anniversaire de Gretzky. L’avion comprenait des ballons oranges et une bouteille de champagne. Dans une autre photo Instagram Story, Gretzky a montré son sac Birkin par Hermes. Gretzky et Johnson se sont concentrés sur leurs projets de mariage cette année. La date officielle de leur mariage n’a pas été divulguée publiquement, mais le New York Post a déclaré que le couple devrait se marier en 2022.

« Je fais juste les choses à ma façon. Je ne veux pas écouter comment tout le monde voit les choses », a déclaré Gretzky, la fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky, sur le podcast Pillows and Beer plus tôt cette année, selon Hollywood Life. « Je suis tombé amoureux de quelqu’un si vite et nous avons eu la meilleure chose qui nous soit arrivée, si rapidement. La chose la plus importante était mes enfants, Dustin et ma carrière. Ces choses ont pris le pas. Ces choses devaient être établies. Ainsi, après avoir remporté le Masters [in 2020], j’ai dit allons-y, c’est logique. »

Gretzky a également expliqué qu’elle avait l’habitude de donner la priorité à la carrière de Johnson puisqu’il reste occupé. « Ce gars [Dustin] n’a pas de temps d’arrêt. Il fixera un rendez-vous et le stress de tout préparer pour un mariage prendrait le dessus sur la mienne et sa vie, a-t-elle déclaré. « Je devais être son coéquipier et être là pour qu’il le soutienne, l’aime et m’assure qu’il accomplisse ce qu’il devait faire. C’est ce que j’ai fait. Et maintenant, je mérite d’avoir un peu de ce temps pour moi. «

Gretzky et Johnson se sont fiancés en 2013 et ont deux fils, Tatum, 6 ans, et River, 4 ans. Les deux se sont rencontrés à l’origine en 2009, mais n’ont commencé à sortir ensemble qu’en 2013.