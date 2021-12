Paulina Gretzky montre sa robe noire tout en célébrant son 33e anniversaire avec Dustin Johnson

Paulina Gretzky a fêté ses 33 ans de la meilleure des manières. Le mannequin et fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky est allé sur Instagram pour publier une photo d’elle dans une mini robe noire tout en serrant son fiancé, la star du golf Dustin Johnson. Les deux étaient à sa fête d’anniversaire qui s’est tenue au chi Le Bar a Vin à Palm Beach, en Floride.

Selon Page Six, la partie anniversaire a rapporté plus de 25 000 $. Une source qui a assisté à la fête a déclaré qu’il y avait beaucoup de caviar et que « le champagne Cristal et Dom Perignon coulait toute la nuit ». La source a également déclaré que Gretzky et Johnson « ont été emballés sur le PDA » toute la nuit.

« Leur groupe était séparé du reste du restaurant et les gens essayaient de voir la scène », a déclaré la source. « Cela ressemblait au réveillon du Nouvel An avec des couples sauvages dansant ensemble et de la musique éclatante. » Gretzky et Johnson sont fiancés depuis 2013 mais devraient se marier l’année prochaine dans le Tennessee. Gretzky a été vue en train d’acheter une robe de mariée plus tôt cette année. Lors de son apparition sur le podcast Oreillers et bière, Gretzky a parlé de sa vie amoureuse avant de se fiancer avec Johnson.

« Comment j’ai regardé les choses, c’était comme si je ne voulais jamais sortir avec quelqu’un qui est un athlète parce que, que ce soit moi ou non, j’avais l’impression que c’était comme un exploit pour eux. Être avec moi, sortir avec moi, quoi que ce soit, cela ne semblait tout simplement pas authentique », a déclaré Gretzky, selon le New York Post. « Je suis vraiment resté loin des athlètes, je l’ai vraiment fait. »

Gretzky et Johnson se sont rencontrés en 2011 grâce à la mère de Gretzky. « Elle a parlé à Dustin de sa fille, bla-bla-bla, et l’a invité à la maison ce soir-là. Je suis sûr qu’il roulait des yeux, et moi aussi quand ma mère m’a invité à rencontrer ce golfeur qu’elle venait de rencontré », a déclaré Gretzky à Golf Digest en 2014. « Alors je me présente comme un ragamuffin complet, et voici ce gars vraiment mignon. Je ne suis pas resté longtemps, mais c’était un gentleman, si attachant. Il a toujours été comme ça. à moi. Nous avons échangé nos numéros, et nous y voilà. En plus d’être fiancés, Gretzky et Johnson ont deux enfants, Tatum, 6 ans, et River, 4 ans.