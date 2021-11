Paulina Gretzky porte du noir dans une nouvelle photo racée

Paulina Gretzky a une question pour ses followers. Le mannequin et l’actrice sont allés sur Instagram pour publier une photo d’elle portant un pull noir, avec des sous-vêtements noirs. Gretzky tient le devant de son pull et en légende, elle a demandé à ses abonnés s’ils aimaient la photo en « couleur ou [black and white?] »

Gretzky sait comment faire parler tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais la question que tout le monde se pose est de savoir quand épousera-t-elle son fiancé, la star du golf Dustin Johnson ? Une date de mariage a été fixée mais n’a pas été annoncée publiquement. Quant au lieu, le couple va se marier dans le Tennessee. En janvier, Gretzky, la fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky, a parlé de sa relation avec Johnson sur le podcast The Netchicks.

« Je ne sais pas si les gens savent si Dustin et moi sommes vraiment mariés ou non. Nous ne le sommes pas », a déclaré Paulina Gretzky. « Nous sommes tellement amoureux. » Le couple s’est fiancé en 2013 et partage deux jeunes enfants, Tatum, 6 ans, et River, 3 ans. Dans une interview avec Golf Digest en 2014, on a demandé à Gretzky quand elle et Johson se marieront.

« La chose la plus importante pour moi en ce moment est ma relation avec Dustin », a-t-elle déclaré. « C’est ce qui me rend le plus heureux, et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. Il est important que les gens réalisent que c’est bien d’être heureux en amour. Si vous ne voulez pas abandonner quelque chose, ce n’est pas grave. Mais si vous je suis amoureux et je dois abandonner quelque chose, ça va aussi. »

Gretzkty attirant beaucoup d’attention pour ses photos, on lui a proposé de poser dans Playboy. En été, Gretzky a expliqué pourquoi elle avait refusé playboy sur le podcast Southern Charm. « Dustin – souviens-toi juste que je t’aime – Playboy m’a demandé de faire, tu sais, Playboy, et je me suis dit: » Oui, c’est une excellente opportunité. «

« Ils m’ont donné un montant, un nombre et Dustin m’a dit: » Absolument pas. Je vais l’égaler. Vous ne le faites pas « », a poursuivi Gretzky, « » Je ne pense pas » – et je était comme, ‘OK.’ Même si l’argent n’est pas le truc, je pouvais dire que ça le dérangeait et je me disais : ‘Tu sais quoi, ça va.' » Gretzky est apparue dans divers magazines pour sa carrière de mannequin. Elle est également apparue dans quelques films dont Grown Ups 2 et Fame.