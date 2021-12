Paulina Gretzky profite d’un « week-end paresseux » avec une photo torride

Paulina Gretzky a apprécié son week-end de Thanksgiving. La mannequin et actrice de 32 ans est récemment allée sur Instagram pour publier une photo d’elle allongée dans son lit. Et dans la légende, Gretzkty a écrit « Lazy Weekend », ce qui lui a valu de recevoir une tonne d’emojis de feu de la part de ses abonnés.

Cela survient alors que Gretzky se prépare pour son mariage avec son fiancé Dustin Johnson. Selon le New York Post, Gretzkty, la fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky, a demandé à sa belle-sœur, Sara, d’être l’une de ses demoiselles d’honneur. La date officielle du mariage n’a pas été annoncée publiquement, mais Paulina Gretzky et Johnson devraient se marier à Blackberry Farm à Walland, Tennessee.

« Elle est une énorme partie de moi, de notre famille et de mon succès », a déclaré Johnson à Golfweek dans une interview en septembre dernier. « Elle est à la maison avec les enfants et a été formidable avec ça, et a été une grande supporter pour moi, avec tout ce que je dois faire. Elle comprend tout ce qu’il faut pour arriver là où vous voulez être et les sacrifices que vous devez faire Faire. Avoir son père comme le plus grand joueur de hockey, elle comprend. Vous ne pouvez pas demander un meilleur partenaire. »

Gretzky et Johnson partagent deux enfants : Tatum et River. « La meilleure chose au monde, c’est d’avoir des enfants », a déclaré Johnson dans la même interview. Nous avons la chance d’avoir deux merveilleux garçons. C’était vraiment incroyable de les voir grandir et de profiter du temps. Ils peuvent voyager avec nous un tas. Tatum est à la maternelle. Ils vieillissent un peu. Et je peux voir un peu de moi et Paulina dans chacun d’eux, juste dans leur personnalité et les choses qu’ils font. C’est marrant. Il y a des moments où vous les regardez et vous dites : « Où diable avez-vous appris ça ? » et puis tu te rends compte, oh mec, ça vient de moi. »

Pour Gretzky, elle ne cherchait pas à avoir un grand mariage. « Dustin est le romantique », a révélé Gretzky sur le podcast Oreillers et bière plus tôt cette année. « Je me dis ‘Allons dans un palais de justice’ et il me dit ‘Non, bébé, je veux une fête, je veux que tout le monde nous fête.’ Je me dis ‘Ugh, je dois être le centre d’attention, d’accord.’ Cela m’a vraiment donné un peu d’anxiété d’être cette fille. Je vais avoir environ 10 changements de garde-robe [at my wedding], bien que. »