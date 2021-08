Paulina Gretzky taquine le «compte à rebours» du mariage dans une nouvelle photo

On dirait que Paulina Gretzky va se marier très bientôt. La mannequin et actrice de 32 ans s’est rendue sur Instagram mardi pour publier une photo d’elle vêtue de blanc sur une photo de groupe avec la créatrice de mode Vera Wang. Et dans la légende, Gretzky a écrit “que le compte à rebours commence”.

Gretzky a tagué Vera Wang Bridal Services sur la photo. En avril, la fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky a révélé qu’elle était allée acheter des robes de mariée à New York. Paulina est fiancée à la star du golf Dustin Johnson et a parlé de sa relation lors du podcast The Netchicks en janvier.

“Je ne sais pas si les gens savent si Dustin et moi sommes vraiment mariés ou non. Nous ne le sommes pas. Nous sommes tellement amoureux”, a-t-elle déclaré, expliquant pourquoi les deux ne se sont pas encore mariés puisqu’ils sont fiancés depuis. 2013. « J’ai l’impression que tout le monde se dit : « Qu’est-ce que c’est ? Est-ce qu’il ne veut pas ou qu’elle ne veut pas ? » C’est tellement stupide. Être juste avec des enfants et être heureux, je ne veux rien de Dustin d’autre que je l’aime.

Gretzky et Johnson partagent deux enfants : Tatum et River. En juin, Johnson a parlé à Cigar Aficionado de Gretzky et a expliqué comment ils se sont rencontrés pour la première fois. “Je suis allé dîner à la maison”, a déclaré Johnson, faisant référence à lui et à son agent en train de dîner chez Wayne Gretzky et Janet Jones en 2010. C’est alors que Johnson a rencontré Paulina pour la première fois. “Une fois que nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis”, a-t-il déclaré. “Moi et Paulina, nous étions amis pendant un moment avant de commencer à sortir ensemble.”

S’il n’en tenait qu’à Gretzky, les deux auraient déjà été mariés. « Dustin est le romantique », a révélé Gretzky sur le podcast Oreillers et bière en juin. “Je me dis ‘Allons dans un palais de justice’ et il me dit ‘Non, bébé, je veux une fête, je veux que tout le monde nous célèbre.’ Je me dis ‘Ugh, je dois être le centre d’attention, d’accord.’ Cela m’a vraiment donné un peu d’anxiété d’être cette fille. Je vais avoir environ 10 changements de garde-robe [at my wedding], bien que.” Gretzky a beaucoup attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Peu de temps après que Johnson a remporté le Masters l’année dernière, Gretzky a posté une photo d’elle ne portant rien d’autre qu’un chapeau de paille lors de ses vacances à Saint-Barth.