Paulina Peña, fille de Peña Nieto, annonce qu’elle épousera Fernando Tena – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Via son compte Instagram, la fille d’Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini, a annoncé son engagement de mariage.

“Oui un million de fois et pour toujours”, a écrit la fille aînée de l’ancien président mexicain à côté des photos qu’il a partagées sur lesquelles il a l’air excité tandis que Fernando s’agenouille pour lui offrir la bague de fiançailles.

Fernando Tena est le fils de Luis Fernando Tena, ancien directeur technique de l’équipe mexicaine de football.

Parmi ceux qui les ont félicités pour leur engagement se trouve la petite amie de Peña Nieto, Tania Ruiz, qui a déclaré : « Je t’aime !!!! Joli couple!! Qu’ils soient toujours très heureux et qu’ils continuent avec ce grand amour, respect et confiance. Le plus heureux pour vous. Tu sais que je t’adore !!!”.

