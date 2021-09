Paulina Porizkova ne jure que par le jeûne intermittent 16:8 et mange ce qu’elle veut .

Parmi les célébrités, il y a toujours de nouveaux « régimes » à essayer et à promouvoir et la plupart d’entre eux semblent assez affreux et désordonnés. Le seul régime que je pourrais même me voir faire est cette version du «jeûne intermittent» qui gagne en popularité parmi de nombreuses célébrités et personnes ordinaires. Il n’y a pas vraiment de « régime alimentaire » dans la mesure où vous pouvez manger ce que vous voulez, mais l’idée est de ne manger que pendant une certaine fenêtre de huit heures pendant la journée. Paulina Porizkova suit la méthode de jeûne 16:8 et elle ne jure apparemment que par elle :

Il faut beaucoup de discipline pour obtenir le corps de bikini de Paulina Porizkova. L’étonnante tchèque, 56 ans, a révélé dans une nouvelle vidéo Instagram qu’elle suivait la méthode populaire de jeûne intermittent 16:8, par laquelle Kourtney Kardashian, Halle Berry et Jennifer Aniston ont également juré. “Vous ne mangez pas pendant 16 heures, puis vous mangez pendant huit heures”, a expliqué Porizkova mercredi. “Je le prends généralement car je mange ce que je veux pendant huit heures parce que j’aime la nourriture, mais j’ai aussi tendance à aimer une nourriture plus saine.” Mais elle a noté que “si j’ai besoin d’un poulet frit, alors je mangerai un poulet frit”, ajoutant: “C’est comme ça.” L’ancienne mannequin de maillot de bain de Sports Illustrated a expliqué qu’elle rompait souvent son jeûne avec un smoothie d’une entreprise à base de plantes appelée Splendid Spoon, bien qu’elle ait promis qu’elle n’était pas payée pour promouvoir leur gamme de produits. “Ils ne savent même pas que j’existe”, a-t-elle plaisanté. Porizkova a poursuivi en notant qu’après avoir mangé la soupe ou les nouilles végétaliennes de la marque, elle sort dîner et se régale avec «un verre de vin ou un cocktail et un dessert. De cette façon, je ne me sens pas privé. Ça marche pour moi.”

L’une des choses que les personnes à la diète habituelles recommandent toujours est de « ne pas manger le soir » ou de « ne pas manger après une certaine heure le soir ». Ce que j’essaie de suivre parce que je pense que cela fait une différence dans ce que je ressens – je me sens comme une merde si je mange un dîner copieux tard dans la soirée, ou si je mange une grosse collation le soir et que je m’endors en me sentant rassasié. Je dîne à l’heure des seniors et puis si j’ai faim à 20h, je me contente de grignoter un peu avec des noix, du yaourt ou un peu de chocolat. Ce jeûne intermittent 16:8 ressemble également à une extension de cela – être capable de concentrer vos habitudes alimentaires afin que vous ne mangiez pas plus tard dans la soirée. Cela étant dit, je me lève follement tôt et je prends du yaourt pour le petit-déjeuner, donc mon «jeûne» ressemble plus à 12h12. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que Paulina aime son système, mais avouons-le – elle a des gènes minces, aux longues jambes et ectomorphes.

