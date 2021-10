Paulina Porizkova pose nue dans un drap pour son retour sur Instagram après une interruption : « Je suis de retour »

Paulina Porizoka est de retour.

La mannequin de 56 ans a récemment fait une brève pause sur Instagram lorsqu’elle s’est lancée dans une aventure « top secrète », mais est revenue lundi à l’application de partage de photos avec une photo torride d’elle au lit.

Sur la photo, Porizkova semble nue sous les couvertures, montrant ses jambes à ses partisans tout en souriant.

Elle s’est ensuite jetée sur son lit douillet en légende.

Paulina Porizkova a partagé une photo d’elle ne portant rien d’autre qu’un drap pour son retour sur Instagram. (Photo de John Parra/. pour Sports Illustrated)

« La plus grande invention de l’humanité. Ce n’est pas le feu, ce n’est pas la roue, ce n’est pas du pain prétranché… », a-t-elle écrit. « C’est Incontestablement, incontestablement, irréfutablement – UN MATELAS. »

Elle a ajouté qu’elle était « convaincue » qu’un bon matelas est la raison pour laquelle les humains vivent plus longtemps « de nos jours ».

Le mannequin de 56 ans s’est jeté sur son matelas en légende de son post. (Photo de John Parra/. pour Sports Illustrated via .)

« La beauté et l’esprit de l’âge mûr sont rapidement perdus s’ils sont privés d’un endroit confortable pour reposer leurs os », a déclaré le mannequin. « Voici le rembourrage qui nous soutient pendant que nous dormons – du foin ou de la paille, du duvet ou des plumes, des ressorts ou de la mousse – peu importe ce que c’est – tant qu’il est là ! #sommeil #matelas #bientobeback #stayinginbed. »

La star a ensuite évoqué sa récente absence de la plate-forme de médias sociaux.

« OUI, je suis de retour et NON, je ne peux même pas chuchoter de mes souffrances », a-t-elle taquiné. « Tout sera révélé au printemps prochain. »

Porizkova a récemment fait une pause sur Instagram lors d’une aventure «top secrète». (Photo de Santiago Felipe/.)

Le 30 septembre, la star a partagé une photo d’elle assise sur une Vespa de couleur foncée avec ses cheveux blonds flottant sur ses épaules et a révélé qu’elle ferait une pause dans l’application.

« Aaand, je pars ! Bonjour à tous mes adorables amis IG, supporters, potes et même vous les petits trolls », a-t-elle commencé en légende. « Je pars pour une grande aventure. Top secret bien sûr, car ces choses ont tendance à être faites pour être visionnées à une date ultérieure. Vous me manquerez tous pendant les trois prochaines semaines. Je suis excité, terrifié, anxieux et rempli de gratitude pour cette opportunité. »

Elle a poursuivi: « ET JE NE CONDUIS JAMAIS MA VESPA SANS CASQUE. C’était juste pour la photo de mon ami @jillgreenberg, qui est un passager fréquent à l’arrière et peut témoigner de l’utilisation du casque. »

Dans le message de lundi, Porizkova a également répondu à un commentateur qui lui a suggéré de montrer « moins de peau ».

« Vous avez de l’intelligence et de l’esprit et un sourire éblouissant », a écrit en partie l’utilisateur des médias sociaux, auquel Porizkova a répondu: « Je ne suis pas vieux. Je suis heureusement d’âge moyen. Et montrant la peau d’une femme d’âge moyen C’est exactement ce que je veux dire. Parce que c’est ce que nous ne voyons pas assez. Avoir mon âge ne signifie pas que je devrais seulement pouvoir débiter une sagesse joyeuse.

« J’apprécie beaucoup votre compliment, mais je montrerai beaucoup plus de peau. Il [sic] cela vous offense, vous voudrez peut-être vous désabonner », a-t-elle conclu.