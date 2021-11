Paulina Rubio dit que la mère de Thalía ne voulait pas qu’ils soient amis

Paulina Rubio parle de sa rupture d’amitié avec Thalía | Instagram

Après tant d’années, le célèbre chanteur Pauline Rubio Il a rompu le silence sur ce qui s’était passé avec la chanteuse mexicaine Thalía, car les célèbres étaient des amis, cependant, au fil des années, ils se sont éloignés.

Il y a quelques jours, la chanteuse Paulina Rubio était l’une des invitées de Rose Yordi, où il a eu l’occasion de partager quelques moments de sa vie et de sa carrière artistique, ainsi que ses dernières amours, controverses, comme cela s’est produit avec la rivalité avec l’actrice de feuilleton, Thalía.

Et, en fait, on avait déjà parlé d’un Lutte Sur la scène qui a provoqué la rivalité, cependant, « The Golden Girl » a brisé le silence et a donné sa version des événements, révélant même que la mère du chanteur ne voulait pas qu’ils soient amis.

A noter que la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l’animateur, les révélations de l’artiste ont donc choqué les fans des deux chanteurs.

L’ancienne membre de « Timbiriche » a commenté qu’elle et la chanteuse allaient se battre pour diverses raisons, mais a assuré qu’en réalité ils avaient déjà des choses coincées, comme elle l’a mentionné, de la même manière qu’elle a dit que l’interprète était son amie.

Thalía a été mon amie pendant longtemps ». Le chanteur a déclaré lors de l’interview.

C’est ainsi que la chanteuse a annoncé que la mère de Thalía ne voulait pas que sa fille ait de beaux amis qui ne l’envieraient pas, elle a dit qu’elle n’a jamais voulu avoir le petit ami de l’artiste.

Cependant, d’un autre côté, il a commenté que pour être vrai, ils avaient déjà des choses bloquées, mais pas qui était le plus important.

Lors d’une interview, Thalía a rompu le silence sur la rivalité supposée avec « The Golden Girl », puisqu’elle a expliqué que la relation s’était détériorée en grandissant et qu’ils avaient pris des chemins différents lorsqu’ils se sont lancés en tant que solistes.

De plus, il a annoncé que Yolanda Andrade a approché la chanteuse avec Thalía, a commencé à avoir un peu de communication, alors Yordi lui a demandé s’il ferait une tournée avec elle ou avec Gloria Trevi, alors il a annoncé que ce serait une surprise avant Noël.

D’autre part, la chanteuse a rappelé que Global Citizen voulait lui enlever ses enfants, car elle a reçu de vives critiques au sein des différents réseaux sociaux, cependant, elle a assuré qu’elle n’avait rien fait, car ils voulaient la lyncher pour quelque chose qu’elle n’a pas fait. . , il l’accusait de quelque chose.

D’un autre côté, l’une des romances qui a fait sensation est quand, dans sa jeunesse, elle est sortie avec Erik Rubín, les deux étaient dans « Timbiriche », bien qu’ils aient révélé que la chanteuse avait emmené le petit ami d’Alejandra Guzmán.

En outre, elle a également eu une liaison avec le créateur de mode José María Torre, car l’artiste a été photographié avec lui à plusieurs reprises. Cependant, leur romance n’a pas duré longtemps et plus tard en 2007, elle a épousé l’homme d’affaires Nicolás Vallego-Nágera.

Cependant, en 2012, le couple a annoncé la fin de leur mariage qui s’est transformé en scandale pour la garde de leur fils.

Après la polémique, la chanteuse Paulina Rubio a rencontré Gerardo Bazúa en 2013, qui participait à La Voz México, mais ils ont pris fin en 2018.