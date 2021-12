Paulina Rubio et Alejandra Guzmán annoncent une tournée pour 2022 !

Tout semble indiquer que les chanteurs Pauline Rubio et Alejandra Guzmán ont finalement mis fin à leur rivalité, puisqu’elles ont annoncé une tournée ensemble dont le nom est « Tour très Perrisimas» Et débutera en 2022 à New York.

Après la rumeur selon laquelle le tour Ce serait avec Thalía que Paulina Rubio cherche à reprendre la formule d’Alejandra Guzmán et Gloria Trevi avec une nouvelle tournée qui met fin à des années de rivalité entre la diva pop et la reine du rock en espagnol.

Il convient de mentionner que les rumeurs ont commencé le 15 octobre lorsque Paulina Rubio a créé son nouveau single Yo Soy, dans le cadre de son nouveau contrat avec le label Sony Music.

Et c’est là que la « Golden Girl » a annoncé qu’en 2022 elle ferait une tournée musicale avec l’un de ses rivaux les plus emblématiques dans le monde du divertissement et de la culture pop mexicains.

Tout indiquait que le spectacle musical serait avec Thalía, car il est bien connu que l’interprète de Yo No Soy Esa Mujer et le protagoniste des mélodrames avaient l’une des rivalités les plus emblématiques des amateurs de pop en espagnol.

De cette façon, essayant de répéter le succès de la tournée d’Alejandra Guzmán et Gloria Trevi et les nouveaux classiques musicaux tels que Quand un homme tombe amoureux de toi ou More Good, la « Golden Girl » a abandonné son combat pour faire place à « Perrísimas Tour », qui a annoncé il y a quelques jours sa première date, qui sera le 23 avril prochain à New York.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’inimitié est devenue un classique en raison des grands succès musicaux qu’elle a apportés : Mío de Paulina Rubio et sa réponse Hey Güera d’Alejandra Guzmán.

Et bien que l’histoire soit déjà connue du monde entier, au début de l’année, la « Reine de cœur » a dit à Despierta América que la raison pour laquelle elle avait écrit et chanté cette chanson était parce que le protagoniste de Pobre Niña Rica s’y était mis. en 1991 avec Erik Rubín, actuel époux d’Andrea Legarreta.

Bien sûr que je l’ai fait, à ce moment-là j’ai commencé à sortir avec Erik et puis il l’a retiré car ils étaient encore à Timbiriche et je commençais à être célèbre ».

Selon Alejandra, elle avait déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Rubín et Paulina avaient quelque chose et quand elle l’a confirmé, elle savait qu’elle devait faire quelque chose à ce sujet et c’est pourquoi la chanson a émergé.

Ce sont toujours des güeras (blondes) je ne sais pas pourquoi. Güeras me rabaisse toujours », a ajouté le chanteur.

Il convient de mentionner que cette collaboration musicale et tournée a un précédent pas trop éloigné, puisque le 13 mars 2020, une image a été divulguée qui montrait Paulina Rubio et Alejandra Guzmán dans un ring de boxe.

Cette photographie a été prise lors du tournage du clip de Ni tú ni Nadie de Alaska et Dinarama.

De cette façon, Paulina Rubio et Alejandra Guzmán feraient partie de la nouvelle tournée « Versus », qui dans sa première édition avait la participation de Guzmán et Gloria Trevi et qui se voulait la continuation.

Cependant, selon le programme de spectacles d’Imagen Entertainment Sale El Sol, les artistes n’ont pas pu surmonter leur rivalité, ils auraient donc annulé leur participation à ce moment-là.