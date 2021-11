Paulina Rubio ignore Andrea Legarreta au milieu de l’émission AUJOURD’HUI | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur mexicain, Pauline Rubio, est de retour et a surpris tout le monde en apparaissant sur nos téléviseurs dans le Programme matin de Televisa HOY, où il annonçait que « La Chica dorada » est de retour avec une nouvelle sortie musicale : « Soy yo ».

L’artiste interagissait avec les animateurs de l’émission à différentes occasions, cependant, il y a un moment où elle n’était qu’avec paul stanley et Andrea Legarreta, les utilisateurs ont donc remarqué quelque chose d’étrange dans le célèbre La femme d’Erik Rubín.

Le moment est devenu quelque peu inconfortable pour le présentateur et c’est qu’en vérité Paulina répondait aux questions mais la plupart de son temps elle s’adressait au présentateur, ignorant notamment Legarreta, bien qu’elle ne l’ait peut-être pas fait exprès, bien sûr. Andrea a conservé son professionnalisme et a continué à lui laisser l’espace pour continuer de la meilleure façon possible.

Alors que Paulina Rubio de l’interviewé sur son parcours artistique, les deux présentatrices ont tenté de poser les questions pertinentes, mais le chanteur il s’est seulement tourné du côté du présentateur à qui il racontait pratiquement toutes les informations sur cette nouvelle étape de sa carrière.

Les téléspectateurs et les internautes étaient chargés de commenter que c’était très remarquable et qu’il semblait qu’Andrea n’était même pas là, beaucoup pensaient que Paulina se comportait Impoli avec elle en l’ignorant et en ne tournant que vers la droite, bien que nous ayons déjà vu ce type de situation dans différents programmes, avec différents invités et dans différentes situations.

Certains disent que c’est simplement un reflet, car quand on est droitier on a tendance à tourner plus à droite qu’à gauche, bien qu’on ne sache pas non plus à quoi pensait « The Golden Girl ».

Mais pour ne pas tirer de conclusions du partage de la vidéo pour pouvoir l’essayer vous-même et observer la situation, vous pouvez considérer que ce que disent les internautes est vrai ou vous êtes d’accord avec les théories sur le virage à droite.

Dans tous les cas, dans Show News, nous continuerons à partager avec vous tout ce qui est nouveau sur Paulina Rubio, les nouvelles qui pourraient survenir à propos de cette nouvelle étape de sa carrière musicale et bien sûr tout ce qui est intéressant à son sujet.