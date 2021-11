Paulina Rubio reconnaît avoir eu une rivalité avec les chanteurs dans son adolescence

Pau Elle est convaincue que si les artistes mexicains étaient comme des étrangers, qui n’ont aucun problème à travailler ensemble, les choses seraient très différentes dans l’industrie du divertissement, puisque les stars nationales « feraient bien plus ».

Paulina Rubio et Thalía Sodi … des moments heureux ? (Agence du Mexique.)

« Les Américains sont intelligents parce qu’ils se réunissent, Justin Bieber avec Shawn Mendes et ils n’ont pas cet ego … Je pense que ce genre de collaborations est ce que le public veut maintenant, ils veulent voir que les gens peuvent maintenant se serrer la main et laissez toutes choses et faites un bon travail ou un bon spectacle. Je ne sais pas avec qui je vais tourner, mais ça va donner beaucoup de choses à dire, je peux le promettre », a-t-il promis.

Finalement, Pauline Rubio Il a assuré qu’il n’a plus d’ego car il a appris à gérer ses démons. « Je n’ai plus d’ego, parfois le matin je lui dis : ‘Ego, ne t’inquiète pas, tu n’es pas d’ici, tu es encouragé et aujourd’hui tu ne seras pas invité.’ Alors tu gères tes bêtes, tes démons »