Avec l’aimable autorisation de Sony Music Latin Paulina Rubio a créé YO SOY.

La superstar mondiale Paulina Rubio est revenue plus frontale que jamais, avec une chanson où il n’y a plus de masques, elle ne doit rien à personne et se positionne comme le monarque absolu de la pop latine. Tout au long de 40 ans de carrière musicale, la chanteuse, présentatrice, femme d’affaires et actrice a fait ce qu’elle voulait et confirme maintenant sa place de reine d’or avec son nouveau single et vidéo « Je suis”.

Appelant à la suivre dans le « em-Pau-werment », Paulina nous donne cette chanson née de sa propre expérience et perfectionnée avec une équipe de rêve d’écrivains et de compositeurs qui comprend Felipe González, qui a travaillé avec des noms aussi importants que Tini , Lola Indigo, Rauw Alejandro), la colombienne Valentina Rico et l’artiste vénézuélien Omar Koonze, ainsi qu’Andy Clay (Ha*Ash, Thalia, Aitana) et Andrés Castro (lauréat de 13 Latin GRAMMY® et 2 GRAMMY®), ce étant Ce dernier, également, producteur de la chanson, qui promet déjà d’être un autre succès dans le vaste catalogue de Rubio.

Vidéo de « Yo Soy »

Jouer

Paulina Rubio – Yo Soy (Vidéo Officielle) Retrouvez Yo Soy de Paulina Rubio sur votre plateforme préférée ›PaulinaRub.lnk.to/YoSoyWz Suivez Paulina Rubio sur› Facebook : facebook.com/paulinarubio/ ›Instagram : instagram.com/paulinarubio/ › Twitter: twitter.com/PaulinaRubio Letra 🎵 J’ai vécu tellement de choses dans ma vie J’ai pris mille tours, mais je n’ai jamais eu le vertige Et je préfère la vérité au mensonge Ce sont des amis ce que je pense… 2021-10- 15T00 : 00 : 11Z

« Je suis » transmet la force ; Avec des phrases comme « Je ne dois rien à personne » ou « Parce que je suis ce que je veux être / Sans faire semblant », le chanteur parle d’être soi, sans déguisement. Ce message est également présent dans la vidéo officielle de « Yo Soy » où la Golden Queen porte un look décontracté et sensuel qui fait présent le cachet de son ’em-Pau-werment’, et c’est que Paulina Rubio ne sait pas comment être d’un autre En tout cas, ce n’est pas pour rien qu’elle a obtenu un succès soutenu qui la maintient au sommet avec chaque chanson qu’elle crée, et « Yo Soy » ne fera pas exception.

‘Yo Soy’ c’est profiter de la vie et se donner cette place de reines que nous méritons tous, le ’em-pau-werment’! », Partage Paulina Rubio et souligne que » Yo Soy « a un passé autobiographique auquel pratiquement tout le monde peut s’identifier .

« Comme le dit la chanson » Personne ne me défait / Personne ne me gouverne / Parce que je suis toujours la reine. » Pauline Rubio.

Le message de la chanson est particulier dans le contexte actuel. Ses propos résonnent également avec les convictions de la Golden Queen, qui l’a couronnée en septembre dernier Queen of Latin Pride à Miami Beach où elle a annoncé la chanson et a appelé le public à partager son message puissant.

Et c’est que Paulina Rubio, dans sa carrière artistique, a toujours été une femme qui a apporté son talent avec un message, qui la met parfois mal à l’aise, bien d’autres agace, mais qui l’a amenée à devenir une voix unique, celle qui défend des causes difficiles, qui soutient les marginalisés, qui a toujours quelque chose d’important à dire pour ceux qui se sentent isolés.

C’est pourquoi I AM ressemble à un cri à l’univers, une proclamation importante qui le ramène au sommet des panneaux d’affichage musicaux dans le monde car, comme à l’accoutumée, le monde entier s’endort toujours à chaque proposition proposée par ce pionnier de la musique. Le retour de Paulina Rubio, dans des moments comme ceux-ci, est bien accueilli et accepté par tous.

Tu nous as manqué Pauline !