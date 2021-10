Paulina Rubio sort un single qui va vous donner du pouvoir

Il y a quelques jours à peine, la talentueuse et belle chanteuse Paulina Rubio a sorti un single que vous allez adorer et plus que cela, il va vous donner du pouvoir, êtes-vous prêt ???

Le 14 octobre dernier, c’est-à-dire il y a à peine quatre jours, Paulina Rubio a créé son nouveau single intitulé « Yo soy », a mis la chanson car elle dépasse près d’un demi-million de vues sur la plate-forme YouTube, on peut voir la chanteuse dorée plus belle que jamais, et en fait on peut la voir sensuelle très très puissante, bien sûr avec son style qui la caractérise, ce clip vidéo raconte que la chanteuse navigue sur un navire bien sûr avec tout le glamour du monde.

Malgré les fonctions et les différents genres ainsi que l’évolution que la musique a eue à travers différents artistes et années, Paulina Rubio reste fidèle à son son et à son jeu, en fait c’est quelque chose que ses followers et son public ont applaudi dans les commentaires de cette nouvelle chanson, et fondamentalement la chanson parle d’une femme qui, bien qu’elle sache ce qu’elle vaut, n’a pas peur de tomber amoureuse et de s’abandonner parce qu’elle sait que si quelque chose ne va pas, son propre amour-propre le réparera.

Merci Paulina Rubio pour ces belles paroles qui nous rendent si courageux. Nous vous laissons le clip vidéo de la chanson. https://youtu.be/bbE-zJRYEws