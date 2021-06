Paulina Sodi : Avez-vous un petit ami ? | NowMyism.com

. Paulina Sodi

Paulina Sodi est le nouveau visage du journal télévisé de l’édition du week-end d’Univision, elle a une belle carrière de journaliste avec cinq Emmy Awards. Une professionnelle qui en plus d’avoir un beau visage est une femme très intelligente et bien préparée.

A quoi certains s’interrogent : Paulina Sodi a-t-elle un petit-ami ?

A noter qu’en 2019, Sodi a confirmé son histoire d’amour avec l’acteur et chanteur Héctor Suarez Gomis. Ensemble, ils ont surpris leurs abonnés avec la bonne nouvelle lors de la fête qui a eu lieu pour célébrer la fin de l’enregistrement du mélodrame Betty à NY comme indiqué par le portail Telemundo.

Gomis a aimé ses photos en 2020

C’était exactement la dernière fois qu’ils ont été vus ensemble puisque depuis quelque temps ici aucune image d’eux n’a été diffusée sur leurs réseaux. Ce que nous savons, c’est que Gomis a aimé de nombreuses publications de la journaliste sur ses réseaux en 2020. Mais depuis le début de 2021, aucun like n’a été vu par Gomis sur les réseaux de Sodi. On ne sait donc pas avec certitude s’ils sont toujours ensemble ou si Sodi est célibataire.

La journaliste mexicaine a toujours gardé sa vie amoureuse à l’abri des projecteurs. Habituellement, la journaliste partage avec ses 90 000 abonnés sur Instagram des moments où elle travaille, entre amis et de ses voyages.

Paulina Sodi a déménagé aux États-Unis en 2013

La présentatrice a eu une solide carrière au Mexique et a décidé d’émigrer aux États-Unis à la recherche de nouvelles aventures et de se lancer à la conquête d’un grand marché hispanique. Sodi est la fille d’un avocat et d’un journaliste. Elle a commencé sa carrière très jeune dans son pays natal où elle s’est illustrée dans son domaine pendant plus de 10 ans, en étant récompensée pour sa performance de journaliste. En 2013, il a déménagé à Houston pour rejoindre Telemundo. Quatre ans plus tard, il a déménagé à Miami pour faire partie de Un Nuevo Día, de la même chaîne. Et en juin de cette année, il est allé avec la compétition. Elle est maintenant co-animatrice du Weekend Newscast d’Univision.

Sodi, la nièce de Thalía, est une femme fougueuse qui, bien qu’elle porte un nom de famille célèbre, n’a pas cessé de travailler à forger son histoire et son avenir avec ses propres mérites. Elle est cultivée, élégante et très jolie digne de l’admiration que beaucoup de ses fans ont.

Paulina Sodi pourrait être célibataire

Pour l’instant, on ne sait pas si Sodi est revenu au célibat, mais ce qu’on a pu constater, c’est que Gomis n’a pas “liké” ou “aimé” ses publications sur Instagram depuis l’année dernière. C’est précisément ce qui conduit à penser que le présentateur pourrait être à nouveau célibataire.

Si nous entendons parler de la vie amoureuse de Paulina Sodi, n’hésitez pas à revenir sur NowMe.com.