. Paulina Sodi est la présentatrice de Noticiero Univisión

Paulina Sodi entre à Univision en tant que nouvel hôte de Noticiero Univision Fin de Semana. La grande annonce a été faite lors du programme Wake Up America. Sodi présentera l’actualité aux côtés de Félix De Bedout les week-ends. “Ma nouvelle maison, Univision”, a écrit Sodi sur ses réseaux sociaux ce 1er juin. Et j’ajoute. « À partir d’aujourd’hui, un nouveau chapitre professionnel commence. Je suis excité, heureux et excité, mais aussi conscient de l’énorme responsabilité que cela implique. Merci pour les beaux messages de bienvenue. Merci à ceux qui m’ont accompagné dans le processus pour prendre cette décision; Merci mon Dieu, merci la vie et merci Ma d’avoir éclairé mon chemin, de prendre soin de moi et de m’ouvrir des portes du ciel ».

Les talents de Telemundo et d’Univisión n’ont pas tardé à la féliciter. Chiquibaby lui a envoyé de bons voeux. Adamari López a écrit sur son Instagram: “Toute la meilleure belle énergie.” “Félicitations ma chère”, a ajouté José Diaz-Balart. Aussi Catherine Siachoque, Chef James, Carolina Sandoval et Jessica Carrillo, entre autres.

Paulina Sodi a quitté Telemundo en avril 2021

Sodi a à peine deux mois après avoir officiellement quitté Telemundo. Le 5 mars dernier était la dernière fois que le présentateur est passé à l’antenne sur les écrans de Telemundo. “C’était d’un commun accord, Paulina Sodi a quitté son rôle de présentatrice pour Noticias Telemundo au début du mois. Nous apprécions son dévouement et ses contributions au réseau au cours des quatre dernières années et nous lui souhaitons le meilleur dans ses prochaines entreprises », a confirmé Telemundo dans un communiqué.

Paulina Sodi a rejoint le programme « Un Nuevo Día » de Telemundo en 2017

La journaliste mexicaine primée est entrée à Un Nuevo Día en 2017 pour succéder à Vanesa Hauc. “Paulina possède une expérience précieuse en tant que présentatrice, journaliste et productrice sur l’un de nos marchés les plus importants”, a déclaré Luis Fernández, vice-président exécutif de Noticias Telemundo, dans un communiqué à l’époque. “Je suis absolument certain que cela laissera une marque positive sur Noticias Telemundo.”

Je ne me trompe pas. Depuis que de nombreux talents de Telemundo ont fait part de leurs vœux au journaliste.

La maman de Sodi était journaliste

La mère disparue de Sodi est celle qui a guidé sa fille lorsqu’elle a commencé à écrire des notes à l’âge de 14 ou 15 ans. De là, son amour du journalisme a commencé. A cette époque, il accompagnait sa mère, qui est également journaliste, pour faire des interviews. “Quand j’étais petite, elle avait un talk-show à la radio … et parfois quand il s’agissait de jeunes personnages, ma mère m’appelait pour l’aider avec les interviews, et c’est comme ça que j’ai commencé”, a déclaré Sodi à Chron.

Sodi a étudié le journalisme à l’Université Intercontinentale. En 2006, elle a commencé à travailler comme présentatrice de nouvelles pour TV Azteca. Elle a couvert la mort de Jean-Paul II et les investitures des présidents Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto. Il a également publié des reportages dans de prestigieux journaux mexicains tels que El Universal, Reforma et Diario La Razón.

En 2013, Sodi a déménagé aux États-Unis pour travailler comme présentateur pour le Telemundo Newscast.

En 2013, Sodi s’est rendu aux États-Unis pour commencer à travailler chez Telemundo. Elle a travaillé comme animatrice et journaliste à Telemundo Houston pendant quatre ans. Sodi a remporté cinq Emmy Awards et un “Golden Microphone” décerné par l’Association mexicaine des radiodiffuseurs du Mexique, entre autres récompenses. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en communication de l’Université intercontinentale de Mexico.

Sodi a remporté son premier Emmy après sa recherche intitulée “Les mystères de la Vierge de Guadalupe”.

Paulina Sodi est la nièce de Thalía Sodi

Paulina Sodi est la nièce de Thalía Sodi. Sodi est la fille de Manuel Sodi, qui est le cousin de Thalía.

Paulina est née le 15 novembre à Mexico. Elle a grandi avec l’exemple de sa mère en tant que journaliste et a commencé à travailler dans les médias à l’âge de 15 ans, selon Infobae.